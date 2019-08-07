ЦИК отказался регистрировать оппозицию на выборах в Мосгордуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России официально отказала сразу нескольким оппозиционерам в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. Трансляция заседания велась на сайте ЦИК.

В частности, отказ в удовлетворении жалобы получил экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Несмотря на то, что ЦИК согласился признать действительными несколько забракованных ранее подписей, этого количества для регистрации не хватило. В общей сложности недействительными ЦИК счел 829 подписей из 5846 сданных.

Кроме того, отказ получила глава муниципального округа Гагаринский Елена Русакова – она подавала в избирком документы от партии «Яблоко» по 37 избирательному округу. Русаковой из-за ошибки нотариуса не хватило 369 подписей.

Отказ в ЦИК получили сегодня и незарегистрированный кандидат по 42 округу Александр Руденко и по 43 округу – Любовь Соболь.

Напомним, практически все кандидаты в депутаты Мосгордумы от несистемной оппозиции получили отказ в регистрации из-за большого числа забракованных подписей избирателей. Сами политики объявили, что при проверке подписей были допущены нарушения, и потребовали провести процедуру заново. Однако Мосгоризбирком отказался даже рассматривать заявления избирателей, чьи подписи были признаны фальшивыми. После этого в Москве начались акции протеста. Митинг 27 июля мэрия столицы назвала несанкционированным, хотя муниципальные депутаты объявили его своей встречей с избирателями, для которой процедура согласования не требуется. Силовики жестко задержали почти 1400 человек. На акции 3 августа, также объявленной несанкционированной, было задержано более тысячи человек.

Следующий митинг намечен на 10 августа на проспекте Сахарова, он согласован мэрией. Участники акции потребуют допустить до выборов всех оппозиционных кандидатов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.08.19

Таксистам предрекают «тень»: цены на таксомоторные перевозки могут взлететь в десятки раз. / Результат «олигархического управления»: к 2024 году в России грянет кризис, который закончится массовыми беспорядками. / Российские химики приблизились к созданию альтернативы алмазам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»