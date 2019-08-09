Глава Мосгоризбиркома предложил изменить систему муниципального фильтра

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил о необходимости изменить регламент муниципального фильтра, согласно которому участникам городских выборов надо собрать от 5 до 6 тысяч подписей избирателей. Самым интересным предложением он назвал сбор подписей в помещениях избирательных комиссий.

По словам Горбунова, ситуация со сбором подписей давно обсуждается и в ЦИК РФ. «С учетом перехода на цифровую экономику в стране, надо менять формат, уходить от человеческого фактора, – цитирует Горбунова агентство ТАСС. – Во-первых, если мы уже электронно голосуем, то надо использовать портал госуслуг. Система мобильного избирателя отработана, на президентских выборах ею воспользовалось более 5 млн человек по стране. Если человек может через портал госуслуг записаться на любой избирательный участок по стране, то он может и отдать свой голос через личный кабинет, где его личность подтверждена». После этого подписи будут обработаны системой ГАС-выборы и автоматически поступят в ОИК, пояснил он.

«Второе предложение, на мой взгляд, более интересное – сбор подписей непосредственно в помещениях избирательных комиссий», – заявил Горбунов. По его словам, избиратели будут приходить в помещения ОИК, чтобы оставить подпись – а параллельно смогут получить и другую информацию, например, о кандидатах данного округа. Кроме того, полагает Горбунов, возможность оставить подпись в поддержку своего кандидата следует дать и пациентам столичных стационаров – заверять эти подписи, по словам главы МГИК, мог бы главный врач.

Стоит отметить, что должность главного врача московской больницы №64, куда в июле поступил из спецприемника оппозиционер Алексей Навальный, занимает Ольга Шарапова – депутат Мосгордумы от «Единой России» и зарегистрированный кандидат на выборы-2019.

«Если документ уже кем-то заверен, тогда и не надо проверять каждую подпись. Тогда проблемы с экспертизами почерковедов, подтверждением от миграционной службы о регистрации, – они сразу отпадут. Сомнений, подписывался ли человек за выдвинутого кандидата, не будет», – считает Горбунов.

Напомним, что Мосгоризбирком отказал в регистрации всем кандидатам от несистемной оппозиции, включая нескольких выдвиженцев от партии «Яблоко». Основной причиной, по словам Горбунова, стали недостоверные подписи. МГИК отказался выслушивать москвичей, которые пришли в избирком, чтобы лично заявить о достоверности своих подписей, и не стал рассматривать заявления и видеообращения горожан, заявивших о поддержке кандидатов. Позднее ЦИК, рассмотрев жалобы незарегистрированных кандидатов, отказался их удовлетворять.

Единственным, кто получил положительный ответ МГИК на свою жалобу, стал «яблочник» Сергей Митрохин. Однако ОИК по 43 округу по какой-то причине не смогла оперативно собрать кворум для рассмотрения рекомендации МГИК восстановить Митрохина на выборах. Через несколько дней ОИК №43 все же сумела собраться на заседание, и вынесла Митрохину повторный отказ, несмотря на рекомендации МГИК.

Выборы в Мосгордуму пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.08.19

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