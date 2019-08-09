Электронное голосование на выборах в Мосгордуму интересует около тысячи избирателей

В эксперименте по электронному голосованию на выборах в Московскую городскую думу готовы принять участие около тысячи человек. В основном это жители Зеленограда, в котором расположен избирательный участок №1. «Явка в Зеленограде в целом высокая на всех выборах», – сказал в интервью ТАСС глава Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов.

Эксперимент на выборах в Мосгордуму пройдет на трех участках столицы – №1, №10 и №30. «С 24 июля, за 45 дней, принимаются заявки на московском портале госуслуг, через который избиратели из этих трех округов смогут дистанционного проголосовать в день выборов», – уточнил глава МГИК.

Вместе с тем Горбунов отметил, что именно за электронным голосованием он видит будущее муниципальных выборов, «когда люди разъезжаются, а округ маленький». Он напомнил, что в отдаленных районах страны приходится тратить большие бюджетные средства на доставку бюллетеней вертолетом, теперь же можно будет обеспечить для жителей возможность проголосовать через Интернет.

Большой интерес жителей Зеленограда к электронному голосованию Горбунов объяснил тем, что этот округ Москвы – «центр электроники, где в советские времена была сосредоточена вся электронная промышленность, где создавались компьютеры и развивалось программирование».

При этом, отметил глава МГИК, в столице всегда наблюдается более высокая явка на выборы на периферии, за пределами Садового кольца. «Возможно, это еще и оценка работы депутатов, в том числе муниципальных, – пояснил он. – Тот же поселок Восточный, новые территории в ТиНАО, там люди всегда активно голосуют, причем начинается с самого утра, с открытия участка очереди стоят».

В целом, прогнозирует Горбунов, явка на выборах в Мосгордуму 8 сентября, составит 20-25% – такая же активность избирателей, по его словам, наблюдается на региональных выборах в крупных городах зарубежья, например, в Америке и Германии.

В Единый день голосования в Москве откроется около 3,6 тысяч избирательных участков. «Всего избирателей в столице порядка 7,3 млн», – уточнил Горбунов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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