Сергей Митрохин подал иск из-за отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы, член Федерального бюро партии «Яблоко» Сергей Митрохин подал иск в суд с требованием отменить «отказное» решение окружной избирательной комиссии и допустить его на выборы. Об этом сам политик сообщил в соцсетях.

Иск, по словам Митрохина, подан в Московский городской суд. «В качестве главного довода в иске я привожу отмену этого решения Мосгоризбиркомом, – уточнил он. – Обращаться за этим к самому МГИКу счел бессмысленным, так как он может опять заволокитить рассмотрение вопроса и снова вернуть его в ОИК-43. В итоге меня может быть когда-нибудь и зарегистрируют, но уже явно после 8 сентября».

Ранее МГИК, рассмотрев вопрос об отказе в регистрации Митрохина из-за забракованных подписей, рекомендовал ОИК по 43 избирательному округу отменить это решение и зарегистрировать политика. Однако ОИК, невзирая на рекомендацию МГИК, вновь вынесла отказ.

«У Мосгорсуда возможность играть в подобную «дурную бесконечность» отсутствует. Ему возвращать вопрос на повторное рассмотрение некому, а его решение об отказе можно будет обжаловать в Верховном Суде», – отметил Митрохин.

Как уже сообщал «Новый День», отказ в регистрации получили практически все кандидаты от несистемной оппозиции. В Москве с середины июля продолжаются акции протеста, по итогам одной их них СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. В Совете по правам человека при президенте РФ, между тем, считают, что никаких признаков беспорядков 27 июля в центре Москвы не было.

Следующая акция запланирована в субботу, 10 августа, в 14 часов на проспекте Сахарова. Она получила согласование мэрии.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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