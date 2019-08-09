В России созрел широкий скрытый протест

Несанкционированные митинги в Москве и стычки протестующих с полицией показали, что в России назрел «широкий скрытый протест». Как считает президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов, власть «неадекватно» реагирует на происходящее, избивая безоружных людей вместо того, чтобы наладить с ними диалог.

Комментируя массовые столкновения между жителями столицы и правоохранительными органами своей странице в «Фейсбуке», политолог подчеркнул, что протестующие, очевидно, пытаются добиться внимания власти. «Протест в таком виде означает, что между властью и этими людьми практически отсутствует двусторонняя коммуникация. Недостаточно телевизорной накачки и перекошенных социологических опросов в качестве обратной связи. Коммуникация обязана быть двусторонней. Такие протестные акции невозможны в глухой деревне – там достаточно телевизора. А в образованной среде, в столичных городах, должны быть налажены иные способы взаимного общения власти с жителями. Потребность в этом безусловно есть – пирамиду Маслоу никто пока не отменял. Значит цель протестующих – добиться внимания власти и донести свою точку зрения любым доступным легальным способом» – подчеркнул Куртов.

Политолог также обратил внимание, что протестные настроения, особенно в городах, достаточно велики. «Мы их обычно не видим, потому что социологией они не выявляются, а в виде уличных акций они проявляются не часто. Поэтому правильнее было бы говорить о возможном увеличении протестных акций, как проявлении достаточно широкого скрытого протеста. Это возможно. Но, их величина ограничена как раз тем слоем, который достиг уровня «Потребности в признании, в уважении окружающих, адекватной самооценке» по Маслоу», – считает эксперт.

При этом, как полагает Куртов, на данном этапе реакция власти «неадекватна». «Нельзя бить безоружных людей. Особенно понимая, что ответить они точно не могут. Это безнравственно и противозаконно. Аналогия примерно такая: если бы ребенок спросил – а почему вам можно конфеты есть, а мне нет? А в ответ отец начинает его бить. С ребенком надо говорить, объяснять, показывать пример. Если же все воспитательные умения проявляются в физических наказаниях, то вырастет ребенок, который точно так же поступит со своими родителями, как только наберет достаточно энергии», – заключил Куртов.

Как ранее сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестовано до 27 сентября 9 человек, десятый фигурант объявлен в розыск.

3 августа москвичи вышли на прогулку по Бульварному кольцу, где также начались жесткие задержания. По данным «ОВД-Инфо», в автозаки попал 1001 человек, есть пострадавшие. Прогулки по бульварам мэрия Москвы также объявила несанкционированной акцией.

Следующая акция протеста в Москве пройдет 10 августа на проспекте Сахарова. Митинг санкционирован властями.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 09.08.19

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