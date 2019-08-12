«Левые» дробят протест: в Москве готовятся альтернативные митинги оппозиции

Сразу две акции протеста намерены организовать представители оппозиции в Москве в субботу, 17 августа. «Левые» потребуют смены власти и честных выборов на проспекте Сахарова в полдень, а муниципальные депутаты столицы, которые выступали организаторами всех летних субботних протестных акций, предлагают своим сторонникам собраться на Бульварном кольце.

Митинг «левых» согласован мэрией, говорится на сайте «Левого фронта». Сбор участников начнется в 11 часов на проспекте Академика Сахарова (метро «Комсомольская»), участие в акции примут представители КПРФ, «Левого Фронта», Союза советских офицеров, комсомола, движения «Надежда России», НПСР, «Свободной России», партии РОТ ФРОНТ, ОКП, «Другой России» и других лево-патриотических организаций. Основные требования – прекращение массовых нарушений закона на выборах в Москве и других регионах, отставка главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, регистрация оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму и прекращение репрессий в отношении представителей оппозиции.

Кроме того, на митинге прозвучат требования отставки правительства РФ Дмитрия Медведева, смены социально-экономического курса развития России, отмены пенсионной реформы и других непопулярных федеральных нововведений последних лет.

Новая протестная акция на 17 августа запланирована и несистемной оппозицией. Ее организаторами выступили члены оргкомитета предыдущего митинга 10 августа – муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев. По информации «Коммерсанта», они подали заявку на шествие по Бульварному кольцу, в котором может принять участие до 30 тысяч человек. Филина не исключила, что оппозиция откажется признать итоги выборов, если ни один из ее кандидатов не будет к ним допущен.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции заявил, что готов обсуждать объединение с несистемной оппозицией только в случае, если она хотя бы частично поддержит программу КПРФ. Кроме того, Зюганов упрекнул «несистемщиков» за то, что они не вступилась ни за коммуниста Владимира Бессонова, которого обвиняли в насилии над полицейскими на встрече с избирателями, ни за «красного бизнесмена» Павла Грудинина, которого сейчас лишают активов. «Им страна не нужна, дети не нужны, люди не нужны, а за своих рвут рубаху. Я их понимаю прекрасно, но за этим нет интереса страны», – заявил лидер КПРФ.

При этом на прошедшей 10 августа акции на проспекте Сахарова организаторам пришлось оправдываться за распространенное силовиками сообщение о якобы готовящихся на митинге провокациях. «ГУ МВД г. Москвы на своем сайте сообщает, что организаторы митинга 10 августа на проспекте Сахарова заявили сотрудникам полиции, что Любовь Соболь и другие участники акции собираются организовать там провокации, – рассказала на своей странице в «Фейсбуке» муниципальный депутат Елена Филина. – Это откровенная ложь против организаторов митинга и всех 50 тысяч его участников. От лица Андрея Морева, Елены Русаковой, Эльвиры Вихаревой, Елены Филиной, Ильи Азара и Дениса Шендеровича заявляю, что никто из нас ничего подобного не делал».

Между тем, на страницах оппозиционеров уже появились комментарии пользователей о том, что подобные ситуации могут говорить о попытках расколоть оппозиционные силы.

По данным «Белого счетчика», на митинг 10 августа вышло более 50 тысяч человек. «50+ тысяч для начала августа в Москве, когда людей (особенно молодежи) нет в городе, это колоссально, – отметил на своей странице в «Фейсбуке» политолог Александр Кынев. – Те, кто что-то недовольно бухтит, или работает на пропаганду, или что-то не понимает».

«У меня крепнет ощущение, что уже осенью этого года массовые протесты выйдут на самоподдерживающуюся траекторию, – прокомментировал ситуацию политолог Валерий Соловей. – Это даже быстрее, чем я предполагал и о чем публично говорил. Хворост массового недовольства высох. А власть упорно подносит к нему спичку».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.08.19

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