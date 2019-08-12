Элла Памфилова: Для переноса выборов в Мосгордуму оснований нет

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о том, что говорить о переносе выборов в Мосгордуму пока нет оснований. «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно», – прокомментировала она открытое письмо главы столичного муниципального округа Красносельский, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина.

Письмо, адресованное Памфиловой, политик составил в камере спецприемника, где отбывает административный арест после акций протеста, объявленных мэрией несанкционированными. Обращение появилось на странице Яшина в «Фейсбуке».

«Выборы в московский парламент, которые мы не раз обсуждали, обернулись полицейским произволом. Это и выборами-то не назовешь – настоящая спецоперация», – говорится в письме. Яшин напомнил, что последний митинг 10 августа собрал около 60 тысяч участников. «Разумно ли так демонстративно игнорировать мнение граждан?» – поинтересовался Яшин, отметив, что «именно беззаконие провоцирует уличные протесты».

«Я предлагаю Вам выход. Используйте наконец свои полномочия во имя Конституции и в интересах граждан. Отмените псевдовыборы в Мосгордуму, которые планируются 8 сентября. Назначьте новое голосование на конец осени и обеспечьте участие оппозиции», говорится в письме Яшина.

Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ сообщила, что обращения Яшина пока не получала. «Я первый раз слышу об этом письме, – заявила она Business-FM. – Для этого должны быть серьезные основания».

Председатель Центризбиркома подчеркнула, что пока она слышит только разговоры о том, что кандидатам, реально собравшим подписи, отказали в регистрации. «Но, вы понимаете, это несерьезно. Если у нас наберутся факты, серьезные основания, тогда, естественно, в соответствии с законом мы эту ситуацию рассмотрим. Сейчас преждевременно. Мы еще, во-первых, не закончили рассмотрение всех обращений к нам, не закончили изучение всех материалов, которые к нам приходят. То есть вообще говорить об этом пока нет никакой возможности», – сказала Памфилова, отметив, что в среду, 14 августа, ЦИК даст «ответ на вопросы по этой кампании».

Напомним, в пятницу, 9 августа, ЦИК не стал удовлетворять жалобу Яшина на отказ в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Массовые отказы в регистрации для представителей оппозиции стали причиной акций протеста, которые проходят в Москве с середины июля. Несколько их них были объявлены мэрией несанкционированными, силовики жестко задержали в общей сложности более 2,5 тысячи человек. По итогам акции 27 июля СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, его фигурантами стали уже 14 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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