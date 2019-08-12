Данным оппозиции о 80% москвичей на митинге-концерте 10 августа нельзя доверять – эксперты

В прошедшую субботу, 10 августа, в Москве состоялся согласованный митинг-концерт «оппозиционных» экс-кандидатов в Московскую городскую думу (МГД), недопущенных горизбиркомом (МГИК) до следующего этапа выборов из-за массовых нарушений в рамках подписной кампании. Данные о «явке» на мероприятие сильно разнятся – по официальной версии МВД, акцию посетили порядка 20 тысяч граждан, однако так называемый «белый счётчик» приводит совершенно иную цифру – более 50 тысяч человек.

Московские избирательные комиссии отказали в регистрации ряду «несистемных» кандидатов, которые не смогли сдать в электоральное ведомство нужное количество легитимных подписей. Более 10% брака в подписных листах допустили: Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов и другие. Среди сданных ими документов были выявлены массовые фальсификации, подписи мертвецов и так называемых фантомов – несуществующих граждан.

«Оппозиционные» лидеры не согласились с законным решением МГИКа, организовав ряд несогласованных акций протеста. В итоге большинство из них попали в спецприемник за призывы к незаконной деятельности. Лишь юристу так называемого ФБК Любовь Соболь удалось избежать административного ареста из-за наличия несовершеннолетней дочери.

В «активе» Соболь есть пока лишь штрафы на сумму 930 тысяч рублей, за четыре нарушения статьи 20.2 КоАП РФ. Впрочем, судя по всему, это ее совершенно не смущает, она продолжает агитировать своих соратников выходить на незаконные митинги. Кстати, Соболь также является фигурантом и двух уголовных дел – о препятствовании осуществления избирательной деятельности и нарушении порядка организации массовых митингов.

Так как вся «верхушка» либеральной тусовки находится под стражей, оставшиеся зазывалы вынуждены привлекать внимание публики звездными фамилиями. Только благодаря выступлению известных исполнителей на бесплатном концерте в центре Москвы, им удалось добиться более или менее массовой «мирной акции» 10 августа.

Так как данная акция носила совершенно не политический, а скорее культурный характер, крайне затруднительно подсчитать реальное количество именно «протестных» граждан. На мероприятии была замечена самая разношерстная публика – от туристов с Ямайки до бомжей и провинциалов.

По официальным данным ГУ МВД столицы, мероприятие посетило порядка 20 тысяч граждан. Сотрудники правопорядка осуществляют подсчёт, исходя из данных турникетов, через которые люди проходили на концерт. Однако здесь имеет место некоторая погрешность, ведь какие-то посетители могли выходить и повторно заходить на огороженную территорию. Таким образом, данные МВД могут быть завышены.

С другой стороны, приводятся цифры так называемого «белого счётчика» – портативного механического устройства с одной кнопкой. Одно нажатие на нее добавляет одного человека к общему количеству. Эта технология не обеспечивает вообще никакой точности, ведь ничто не мешает ответственному активисту нажимать на кнопку по своему желанию и не считать людей. Так, они могут «накликать» абсолютно любое количество, а затем заявлять о небывалой массовости их мероприятия.

По просьбе политолога Алексея Захарова и антрополога Александры Архиповой волонтеры провели опрос граждан, посетивших мероприятие на Сахарова. Всего было опрошено 309 человек, что составляет от 0,6 до 1,5% от присутствующих в зависимости от приверженности к официальной или либеральной версии. Согласно статистическим нормам, погрешность в этом случае составляет 5,6%, то есть 17 человек из 309. Как видно, данное «исследование» трудно назвать объективным и репрезентативным.

Волонтеры пытались выяснить, где проживают посетители митинга-концерта. Согласно их данным, 80% респондентов постоянно живут на территории Москвы. Однако более 50% из них родились в других городах. Следовательно, вполне вероятно, что они снимают жилье и не имеют столичной прописки, а, соответственно, и права участвовать в муниципальных выборах у них нет. Кроме того, опрос не приводит данных о возрасте участников «исследования», а это значит, что кто-то из них мог не достигнуть совершеннолетия.

Заказчики данного опроса, по всей видимости, очень хотели опровергнуть информацию о малом присутствии москвичей на минувшем митинге. Однако они слишком топорно подошли к процессу и результаты их «исследования» крайне сложно назвать объективными, учитывая столь низкую выборку. Автор известного Telegram-канала Ortega обратил внимание, что минувший митинг был согласованным и законным, однако либеральные кандидаты изначально не имели шансов пробиться в следующий этап выборов.

По его словам, в любом случае согласованная акция лучше незаконной. Но следует помнить, что большинство людей были привлечены известными музыкантами, в частности, рэпером Face. А его аудитория – это в основном школьники. Многие люди просто пришли бесплатно послушать современную популярную музыку, после чего покинули мероприятие. Автор канала недоумевает, как концерт может изменить законы РФ, убрать все нарушения, допущенные экс-кандидатами. По его мнению, думать так – абсурд. «Навальнисты» изначально не ставили себе цель пробиться на выборы честным путём, а лишь хотели создать скандальный прецедент, поэтому их фиаско вполне закономерно. В то же время насчёт некоторых кандидатов стоило бы провести более тщательную проверку, например, по Корсакову или Беседину, подытожил Ortega.

Аналитик и социолог Алексей Филиппов обратил внимание, что на концерт модных музыкантов ожидаемо пришло множество детей, не обладающих избирательным правом в силу возраста. По его мнению, слишком большая разница в цифрах между официальными данными и сведениями либералов говорит о том, что одна из сторон явно завысила эти показатели. И вряд ли сотрудники правопорядка пошли на такие ухищрения.

А формат мероприятия и вовсе носил не политический, а культурный формат. Разумеется, бесплатно посмотреть на выступление известных исполнителей приехали люди из других регионов, пришли несовершеннолетние поклонники. Понятно, что этой аудитории совершенно плевать на либеральную повестку, и они просто хотели послушать музыку, сказал Филиппов.

Напомним, что на минувший митинг-концерт так называемой оппозиции пришлось свозить «соратников» на специальных автобусах из регионов. Кроме того, в ходе незаконной акции 3 августа сотрудники правопорядка задержали порядка тысячи человек, 600 из которых оказались неместными.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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