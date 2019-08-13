российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 13 августа 2019, 12:15 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

Мэрия Москвы запретила оппозиции ходить по бульварам

Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие по бульварам 17 августа, заявку на которое подали столичные муниципальные депутаты. Организаторы готовят официальное возражение, после чего намерены принять решение о своих дальнейших шагах.

Об отказе в согласовании акции, запланированной на 17 августа, на своей странице в «Фейсбуке» сообщил муниципальный депутат МО Якиманка Андрей Морев. «Мэрия мотивирует это тем, что нарушены сроки подачи. Но по 54 ФЗ депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за 5 дней до мероприятия, – напомнил он. – И мы ведь 11 июля подавали заявку на митинг 17 июля как раз за 5 дней, и тогда мэрия официально согласовала нашу заявку (от неё мы в итоге отказались). Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты и пытается вытеснить протест и по сути запретить проведение согласованных акций».

В документе, который Морев опубликовал на своей странице, сказано, что чиновники рассмотрели уведомление о проведении шествия от Страстного бульвара до д.18, стр. 1, по проспекту Сахарова, однако согласно федеральному законодательству подать его организаторы должны были не ранее 15 и не позднее 10 дней до мероприятия. В данном случае оно было направлено 9 августа. Письмо из столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции подписано первым заместителем руководителя Василием Олейником.

Организаторы акции считают такие действия властей ошибкой и намерены направить в мэрию официальное возражение, отметил Морев. Решение о дальнейших шагах будет принято после получения ответа на это письмо.

Напомним, что на 17 августа свою акцию протеста заявили «левые силы». Митинг уже согласован мэрией, он начнется на проспекте Сахарова в полдень.

Протестные акции в Москве длятся с середины июля, горожане требуют допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которые получили отказ в регистрации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.08.19

За безопасность перелетов в Египет заплатят туристы. / Медведеву предложили новую схему торговли алкоголем в Интернете. / Трамп: США «многое узнали» из-за взрыва на полигоне под Архангельском. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Правительство Москвы

Без музыки: мэрия Москвы подготовила запрет для митинга оппозиции

Москвичи пожаловались Собянину на беседку, которую строит бывший замгубернатора Курганской области

Власти Москвы объявили несанкционированной протестную акцию на Бульварном кольце

Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при строительстве мусорного полигона в Шиесе

Бордюрная реновация в Москве: столичная мэрия закупилась еще на 3 млрд

«Бензиновый ценовой пожар» затушат деньгами: нефтяникам для начала дадут 19 млрд бюджетных рублей

Мэрия Москвы объявила судебную войну против Церетели

В Москве стартовал «проект» «Мой водопад»: соцсети шутят над затопленной дождями столицей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Правительство Москвы,