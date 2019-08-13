Глава ЦИК о вероятности отмены выборов в Мосгордуму: «У нас есть такие возможности»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова допустила возможность отмены результатов выборов в Мосгордуму по итогам голосования. При этом она уточнила, что сейчас для переноса или отмены кампании оснований нет.

«Перенести практически невозможно, – сообщила Памфилова в интервью Ютуб-каналу «Расстрига». – Только одна причина может быть по закону – если, скажем, были нарушения при объявлении выборов. Таковых в данной ситуации нет».

«Что касается отмены выборов – конечно, проще это рассматривать, у нас есть такие возможности, – признала глава ЦИК. – Если после дня голосования набирается какой-то массив [нарушений]. А до дня голосования отменить выборы – это должно быть что-то сверх-экстраординарное, которые бы позволило вообще поднимать этот вопрос. Практически нет таких оснований».

Памфилова напомнила, что в 2016 году в подмосковной Барвихе выборы были отменены именно из-за нарушений, допущенных при их объявлении. «Сейчас таких зацепок просто нет», – подчеркнула она.

Вместе с тем глава ЦИК заявила, что при рассмотрении жалоб в рамках московская кампании комиссия старалась «вытягивать» кандидатов, поэтому обвинения в плохом отношении комиссии к политикам от оппозиции несостоятельны.

«Посмотрите, приходят у некоторых защитники, не будем их называть, мы им даем огромное время – подскажите нам, может мы что-то не увидели, дайте нам аргументы, мы время выделим, еще сотрудников напряжем, – рассказала Памфилова. – Очень хорошо работали помощники у Гудкова (Дмитрий Гудков, незарегистрированный кандидат по 5 округу, – ред.), у Брюхановой (Анастасия Брюханова, незарегистрирвоанный кандидат по 42 округу, – ред.) у Русаковой (Елена Русакова, незарегистрированный кандидат по 37 округу, – ред.) неплохо работали. У Соболь (Любовь Соболь, незарегистрированный кандидат по 43 округу, – ред.) – одни декларации. Хотя там [было указано] больше всего оснований для отмены выборов, у нее три основания, если вообще подписи не рассматривать. Мы максимально гуманно подошли, дали возможность сказать все, что они считают нужным. И у Яшина (Илья Яшин, незарегистрированный кандидат по 45 округу, – ред.) тоже – ни одного аргумента практически».

Памфилова сообщила, что ЦИК в среду намерен «пригласить всех критиков, которые говорят, не вникая в детали». «Пожалуйста, мы вам все подробно расскажем, покажем, все максимально открыто, смотрите, делайте выводы, задавайте нам вопросы – что не так, давайте вместе разберемся, – отметила Памфилова. – Только и вы не лукавьте, не придумывайте всякие аргументы, которые только звучат красиво – вот с заявлениями разберитесь! Мы все расскажем, как мы работаем с этими заявлениями, что можно, что нельзя».

Что касается протестных митингов, которые длятся в Москве с середины июля, Памфилова еще раз заявила, что не приемлет, когда акции протеста используют для шантажа. «Когда митинги проходят цивилизованно – это прекрасно, это повод для власти услышать и оперативно на это реагировать, – сказала глава ЦИК. – Но что касается выборов в Мосгордуму, я не признаю, когда митинги используются как метод шантажа. Первые митинги стали организовывать еще до того, как были первые отказы. То есть всякий случай. И сейчас я уже понимаю, почему это было».

Председатель Центризбиркома подчеркнула, что «речь идет о 10 или немножко побольше кандидатах, которых не зарегистрировали, у остальных-то нет претензий».

«Это неприемлемо. Мы не стали под давлением исходить из какой-то конъюнктуры и проводить эту регистрацию, – заявила Памфилова – Уважая право людей, независимо москвичей – не москвичей, независимо от того что кто-то вообще не знал, что это за выборы, там много было людей, которые действительно обеспокоены разными проблемами – я уважаю это право. Но я не приемлю, чтобы людям давалась нечестная информация, взводила большинство людей, которые не вникают в эти предвыборные детали, и их законное возмущение целым рядом каких-то факторов оборачивается каким-то шантажом: или – или».

Сегодня рабочая группа ЦИК РФ рассмотрит жалобы на отказ в регистрации трех претендентов на участие в выборах в Мосгордуму: Ивана Кульнева (округ №23), Александра Соловьева (округ №3) и Геннадия Гудкова (округ №2).

Выборы в столичный парламент пройдут в единый день голосования – 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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