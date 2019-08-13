«Башни» Кремля столкнулись всерьез: либералы борются за выживание

Борьба «башен» Кремля переходит в активную фазу. Как считает политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой, если либералы будут загнаны в угол, то будут готовы снова ввести в Москве режим чрезвычайного положения, как в 1993 году. О том, что может раскачать ситуацию, и почему «каста паразитов» обречена – эксперт сказал в интервью РИА «Новый День».

По оценке политолога, перед либеральной частью российской политической элиты встает вопрос о выживаемости. «Если мы посмотрим на составы Государственной думы различных годов, то увидим, что со временем происходило вымывание политиков с либеральными взглядами. Все попытки реанимировать либеральные проекты под различными брендами провалились по различным причинам, в том числе и потому что прошла популярность. Реальная популярность либералов среди населения, я думаю, меньше 1%. Это каста паразитов, которые не несут никакой позитивности для государства», – сказал Неживой.

В этой ситуации, как считает эксперт, либеральное лобби пытается любыми способами сохранить свой статус. «Было бы удивительно, если бы было иначе», – сказал он и отметил, что протесты в Москве напрямую связаны именно с этими процессами. «Встает вопрос относительно привилегий, которые они получали. То, что происходит у нас вокруг выборов в Мосгордуму – это процесс столкновения элит», – уверен Неживой.

По мнению эксперта, агония либералов может привести к тому, что в Москве реально может быть введен режим ЧП. «Да, такая ситуация есть, если будет возможность, ситуацию могут довести до режима чрезвычайного положения, при котором можно будет еще какое-то время продержаться наверху», – сказал он.

Неживой пояснил, что такая крайняя мера может быть пролоббирована любой из сторон в войне политических элит. «Парадокс в чем заключается? У нас наверху, по факту, можно только рассматривать степень либерализма различных группировок и кланов, но вы консервативными силами никого из них не назовёте, потому что все, в той или иной степени, были выгодополучателями неолиберальных свобод, когда наше государство было сырьевым придатком мировой экономики. У кого будет больше возможностей ввести режим ЧП, тот и введёт», – полагает он.

По мнению Неживого, предлогом может стать любое происшествие «внизу». «Любая ситуация, которая вытолкнет происходящее за рамки правового поля. Она может быть и искусственно вытолкнута, мы модель видели 3-го числа (беспорядки в Москве 3 августа). Ситуация абсолютно такая же как в 93-м году. Там ЧП вводила одна часть политической элиты против другой. Просто Ельцину больше повезло, они выиграли», – подчеркнул он.

При этом, по его словам, проблема может быть в том, что для обеспечения режима ЧП должна быть идеологическая опора и силовая поддержка. «Когда вы вводите ЧП, у вас должна быть гвардия и опора, чтобы навязывать большинству свое мнение – должна быть идея, нужен рычаг, который позволит удержать ситуацию, нужны войска, сильные спецслужбы. Но при отсутствии идеи в условиях тотальной коррупции… У них этого всего нет», – подчеркнул политолог.

Как считает эксперт, сейчас основная проблема в отсутствии реальных оппозиционных сил. После концепции «суверенной демократии», введенной в широкий оборот в России бывшим заместителем руководителя администрации президента РФ Владиславом Сурковым, политическое поле в стране было практически зачищено. «Сурков как будто прочитал одну книжку в своей жизни – Макиавелли, который считал: если хочешь уничтожить политического врага – лиши его финансирования. И у нас запретили финансировать всех, кто не с государством. Поэтому у нас получилась такая система партий, которая ничего не выражает», – сказал эксперт.

В то же время он обратил внимание, что «протест идет, население недовольно, но нет ни одного лидера, который мог бы приехать его и возглавить процесс, направить его в нормальное русло». «Поэтому мы имеем Шиес, Ликино-Дулево, региональные бунты – Хабаровск, Дальний Восток, Хакасия – и это будет усугубляться. Инструменты политического управления разрушены», – полагает Неживой.

Политолог полагает, что в ситуации, когда жители страны доведены до отчаяния, можно ждать новой революции. «Это всегда начиналось с конфликта элит, а заканчивалось Кромвелями, Наполеонами, большевиками, Гитлерами… Сейчас почему на выборы двинули столько людей от либерального блока? В АП боятся левых взглядов и пытаются навязать квоту оппозиции из либералов. Это искусственное накручивание», – считает политолог.

По оценке Неживого, нынешняя ситуация может в итоге может обернуться хаосом в ближайшей перспективе. «Почти 100 лет назад была абсолютно такая же картина», – констатировал эксперт и подчеркнул, что нынешняя либеральная элита, как и их предшественники в 1917 году, будут обречены. «Когда будет хаос, они не выживут. Когда они убегут на Запад, в лучшем случае таксистами будут работать», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 13.08.19

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