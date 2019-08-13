«У вас 70 умерших!» – «Я в эти игры играть не буду»: несостоявшийся кандидат в Мосгордуму рискует попасть под уголовное дело

Незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Иван Кульнев (23-й избирательный округ) отказался от борьбы за право участвовать в избирательной кампании. Сегодня на заседании рабочей группы в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ он заявил, что отозвал свою жалобу, отметив, что «провластные кандидаты», на его взгляд, допустили массу нарушений при сборе подписей, однако их листы в окружном избиркоме (ОИК) проверяли поверхностно.

«Я в эти игры играть не буду, – заявил Кульнев. – Я написал заявление». В ответ на это ЦИК решил «не щадить» политика и в полной мере озвучить все нарушения, которые были допущены им самим.

Выступая на заседании ЦИК, Кульнев заявил, что его «подписные листы проверялись тщательно, а лояльных кандидатов – на «ура» проходило», при этом его представителей не допустили к проверке подписей его оппонентов, среди которых были «люди, которых просто никто не знал». Несмотря на это, они сумели быстро и качественно собрать подписи.

Кроме того, отметил Кульнев, по его информации, на документах некоторых кандидатов по его округу не было номеров избирательных счетов, что является серьезным нарушением. «Как говорил испанский диктатор, «Друзьям все, а врагам – закон». Я в эти игры играть не буду, я написал заявление, – сообщил он. – Нет смысла».

«Об этом уже все говорят – нынешняя избирательная кампания полностью себя дискредитировала, – заявил он, напомнив о протестных акциях, которые проходят в Москве с середины июля. – Выходят тысячи москвичей. Они понимают, что тут есть обман. Если выборы состоятся, и об этом говорят все, новый состав Мосгордумы будет нелегитимным».

Вместе с тем, Кульнев предложил ЦИК «перепроверить явно сфальсифицированные подписные листы провластных кандидатов», обеспечить судебное преследование «тех лиц, кто принимал это решение», «расформировать Мосгоризбирком и окружных комиссий», а также «перенести эти выборы на 8 декабря».

«Вы сделали громкое политическое заявление, которое не основано ни на каких фактах, а только на домыслах», – заявила в ответ глава ЦИК Элла Памфилова. При этом она призвала Кульнева предоставить факты нарушений, допущенных его оппонентами. «Коллеги, дайте факты! Пожалуйста, в Следственный комитет, и нам в ЦИК, – предложила она. – Я хотела ознакомиться дайте мне хоть одну информацию по любому кандидату. До сих пор не дождалась, только разговоры слышу».

Памфилова подчеркнула, что Кульнев является рекордсменом по «мертвым душам» в подписных листах: «У вас 70 умерших! Нет даты рождений сборщиков подписей, пункт 4 справки вообще не заполнен, в справке отсутствует слово «отсутствует». Наверное, вы испугались – это очевидная фальсификация, и мы терпеть это не будем. Наверное, поэтому вы написали заявление».

После недолгой перепалки по поводу отсутствующих доказательств нарушений со стороны провластных кандидатов, рабочая группа ЦИК приняла решение «не щадить» политика и полностью рассмотреть список его собственных прегрешений. В итоге члены Центризбиркома пригрозили Кульневу уголовным преследованием за фальсификацию подписей, заявив, что в его подписных листах не совпадают данные паспортов – а это может свидетельствовать о том, что сборщики подписей избирателей пользовались утекшими базами данных в их старой версии.

Услышав, что Кульнев когда-то работал в миграционной службе, один из членов рабочей группы напомнил, что там также пользуются базами данных – следовательно, у политика был такой опыт. Несостоявшийся кандидат также отверг предложение Памфиловой порвать свое заявление об отзыве жалобы, пообещав предоставить в ЦИК доказательства фальсификаций со стороны провластных кандидатов.

«Я все-таки против жестких решений, против отправления документов (в Следственный комитет, – ред.). Но можем потом подискутировать», – подытожила глава ЦИК РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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