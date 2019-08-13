«Почти за одной партой сидел. Но такова судьба». ЦИК отказал Геннадию Гудкову в жалобе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ отказала незарегистрированному кандидату на выборах в Мосгордуму по округу №2 Геннадию Гудкову в удовлетворении жалобы. Члены комиссии усмотрели для этого сразу два серьезных основания.

Как сообщил член ЦИК Александр Кинев, Геннадию Гудкову для прохождения муниципального фильтра необходимо было собрать 5230 подписей избирателей. Политик представил в избирком 5 750, из них 1 899 было признано недействительными. В результате перепроверок в МГИК и ЦИК часть подписей Гудкову была возвращена, в частности, Центризбирком вернул ему 53 подписи.

Основными причинами признания подписей недействительными стали «мертвые души» и выполнение нескольких подписей одной и той же рукой. Кинев продемонстрировал на экране слайды с примерами таких нарушений. «Количество достоверных подписей после проверки ЦИК составило 3 851, – сообщил представитель ЦИК РФ. – 53 подписи, которые были возвращены – это в основном те, где был неразборчивый почерк, и при запросе МГИК в МВД были допущены ошибки: например Букина – Бунина, Лепский – Ленский и тд. И некоторые подписи, где были помарки, они все были засчитаны в пользу кандидата».

Вторым основанием стала незаполненный раздел №4 в той части справки, которая касалась супруги Гудкова. «Отсутствовали сведения об обязательствах имущественного характера за пределами РФ по супруге, четвертый раздел не был заполнен. Это отдельное основание для отказа в регистрации», – отметил Кинев.

«С Геннадием Владимировичем многие из нас работали не один год, я много лет с ним за одной партой почти сидел, в одной фракции, – вздохнул член ЦИК Николай Булаев. – Но такова судьба».

В итоге ЦИК принял решение отказать Геннадию Гудкову в удовлетворении жалобы на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.08.19

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