Митрохин победил: Мосгорсуд отменил решение ОИК об отказе в регистрации на выборах

Известный политик, член Федерального бюро партии «Яблоко» Сергей Митрохин добился отмены скандального решения об отказе в регистрации в качестве кандидата по 43 округу на выборах в Мосгордуму. Пока это единственный случай, когда представителю оппозиции дважды удалось опротестовать решение окружной избирательной комиссии.

«Мосгорсуд удовлетворил иск Сергея Митрохина к ОИК 43», – сообщила начальник его избирательного штаба Мария Чуприна.

Судебное заседание с перерывами продолжалось два дня. На странице Митрохина в «Фейсбуке» говорится, что накануне с 14.30 до 19.30 судья и прокурор сами проверяли подписи.

Как сообщал «Новый День», Митрохин, как и другие представители оппозиции, получил отказ в регистрации на выборах из-за якобы большого количества недостоверных подписей. Решение ОИК №43 политик обжаловал в Мосгоризбиркоме, и тот после повторной проверки подписей рекомендовал ОИК отменить данное решение. Однако окружная комиссия не согласилась с рекомендацией МГИК и на повторном рассмотрении вопроса вновь вынесла Митрохину отказ. 9 августа политик сообщил, что подал заявление в Мосгорсуд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.08.19

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