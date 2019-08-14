Либертарианская партия уведомила мэрию Москвы о новом митинге

Провести митинг в центре Москвы 25 августа намерена Либертарианская партия. Уведомление об акции в мэрию уже направлено. Митингом, по идее организаторов, должно завершиться шествие по Бульварному кольцу.

В партии пояснили, что организовать предполагается шествие от начала Страстного бульвара у Пушкинской площади по Бульварному кольцу до проспекта академика Сахарова, где должен пройти митинг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости».

Кроме того, оппозиция подала две заявки на проведение акций протеста 24 августа. Организаторами выступили, в том числе, глава штаба незарегистрированного кандидата Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева и незарегистрированный кандидат Александр Соловьев.

17 августа протестующие намерены собраться на Бульварном кольце. Как пояснил на своей странице в «Фейсбуке» муниципальный депутат Илья Азар, в мэрию накануне направлено официальное письмо с возражениями на отказ согласовать шествие по бульварам.

«На случай, если на Тверской, 13 будут продолжать настаивать на своем желании запретить недовольным горожанам ходить по Москве (а совершенно безумная и антиконституционная инициатива СовФеда оставить в Москве всего две точки для протестов – проспект Сахарова и Сокольники – заставляет думать именно так), мы сегодня до 14 часов (13 августа – ред.) уведомили мэрию о планах организовать несколько массовых пикетов 17 августа вдоль маршрута заявленного шествия, – сообщил Азар. – Дабы не повторился вариант 3 августа, теперь если кто-то захочет пройтись по бульварам в субботу, он сможет сделать это «легально», приняв там участие сразу в нескольких скромных и уютных пикетиках (мой вместе с коллегой Asiya Tikhonova – у памятника Крупской на Сретенском)».

Как сообщал «Новый День», столичная мэрия отказалась согласовать прогулку по бульварам 17 августа, уведомление о которой представители оппозиции направили чиновникам 9 августа. Поводом стало несоблюдение сроков подачи заявки, однако организаторы с этим не согласились – они напомнили, что муниципальные депутаты по закону могут подавать такие документы за 5 дней до мероприятия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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