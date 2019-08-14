Элла Памфилова заметила: «В Москве выпукло образовалась проблема с системой сбора подписей»

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова попросила региональные избиркомы представить предложения по модернизации системы сбора и проверки подписей избирателей в рамках муниципального фильтра. «Давайте начнем эту работу», – предложила она сегодня на заседании Центризбиркома.

«В свое время Санкт-Петербург дал нам прекрасную идею: с подачи Санкт-Петербурга у нас введено QR-кодирование, – напомнила Памфилова. – Зная ваш потенциал, поскольку с этой ситуацией, которая возникла в Москве, выпукло образовалась проблема, что система сбора и проверки подписей довольно устарела и не отвечает современным требованиям, будьте добры тоже со своей стороны посмотрите. Мы ждем от вас предложений, как вы видите [эту систему]. Давайте начнем эту работу, несмотря на нашу загрузку, на то, что у нас сейчас идет самая жаркая избирательная кампания».

Памфилова отметила, что эта просьба касается всех региональных избирательных комиссий. Глава ЦИК подчеркнула, что разрабатывать изменения следует «в первую очередь исходя из интересов избирателей, ну и естественно, кандидатов, чтобы у них была возможность более справедливо проходить эту процедуру, и нас бы тоже не ставило в тяжелейшую ситуацию».

В Москве с середины июля продолжаются акции протеста против отказов кандидатам от оппозиции в регистрации на выборах в столичный парламент. Основные претензии со стороны избирательных комиссий касаются качества собранных подписей. Несколько акций власти Москвы объявили несанкционированными, силовики провели жесткие задержания участников протеста, по данным «ОВД-Инфо», в общей сложности в автозаках оказалось более 2,5 тысячи человек. По итогам акции 27 июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, 14 фигурантов уже арестовано. Совет по правам человека при президенте РФ при этом никаких признаков массовых беспорядков 27 июля не усмотрел.

Следующую акцию протеста оппозиция намеревалась провести 17 августа на Бульварном кольце Москвы, однако мэрия отказала в согласовании, заявив, что организаторы пропустили сроки подачи уведомления. Накануне авторы заявки направили в мэрию протест, указав в нем, что минимальный срок подачи уведомления для муниципальных депутатов по закону составляет пять дней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.08.19

Mercedes-Benz отзывает в России почти тысячу автомобилей. / «Мосгоризбирком себя очень странно вел»: Митрохин раскрыл особенности своего возвращения на выборы в Мосгордуму. / Стариков: Московские оппозиционеры взяли на вооружение сценарий митингов в Гонконге. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»