«Парадоксальная ситуация»: ЦИК сделал выговор питерскому избиркому

В горизирком Санкт-Петербурга в рамках избирательной кампании-2019 поступило 2 408 обращений, число жалоб на отказ в регистрации в качестве кандидата на выборах составило 897. Об этом сегодня на заседании ЦИК РФ сообщил глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

Рабочая группа питерского избиркома рассмотрела 770 жалоб, по 343 из них решения об отказе в регистрации направлены в комиссии для повторного рассмотрения. «152 кандидата зарегистрировано, 136 кандидатов зарегистрировано решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии, – сообщил Миненко. – На основании решений ЦИК зарегистрировано 8 кандидатов – это все, которые нам предписывала ЦИК». Отказы вынесены по 241 жалобе.

При этом в судах общей юрисдикции находится 689 дел об оспаривании решений избирательных комиссий, большая часть из них также приходится на отказы в регистрации, отметил он. Уже рассмотрено 563 дела, по 249 из них также вынесены отказные решения.

Член ЦИК Александр Кинев обратил внимание главы Санкт-Петербургского горизбиркома на ситуацию с продлением на 20 дней срока приема документов у кандидатов из-за того, что «несколько муниципальных комиссий вели себя безобразно, блокировали подачу документов». «СМИ сейчас сообщают о том, что идет ряд судебных процессов, где оспаривается подача кандидатами документов в те сроки, которые определил горизирком. При этом горизбирком в таких судебных заседаниях не принимает участия, хотя привлекается в качестве заинтересованного лица, – сказал Кинев. – Как вы можете это прокомментировать?»

«Выборы это борьба. Естественно, каждая партия отстаивает свою правоту в рамках судебных разбирательств, – ответил Миненко. – Влиять на судебную систему у нас нет никакой возможности, этому здесь мы подчиняемся судебным решениям».

Миненко опроверг информацию, что горизбирком Санкт-Петербурга не принимает участия в судебных заседаниях, заявив, что представители комиссии присутствовали в судах, «за исключением, может быть, одного-двух, где требовалось не присутствие представителя, а письменные пояснения».

Тем не менее, в ЦИК отметили, что в Санкт-Петербурге складывается парадоксальная ситуация: дважды суды вынесли решения с отказами в удовлетворении жалоб на регистрацию таких кандидатов, фактически оставив их на выборах – но в последующих процессах жалобы стали удовлетворять, снимая кандидатов за регистрацию после положенного срока. «У нас нет прецедентного права, мы об этом говорим. Но ведь кто-то неправ. Ситуация абсолютно одинаковая – а решения диаметрально противоположные», – отметили в ЦИК, напророчив скандалы, которые сопровождать и далее избирательную кампанию. Санкт-Петербургскому избиркому посоветовали в судах добиваться единой позиции, «пока еще шанс не упущен».

«Вам нужно или отменить собственное решение и сказать – да, мы были неправы, и сделать это публично. Или так же публично отстаивать эту позицию. Одно из двух, третьего не дано. Все остальное – это игра в административный ресурс», – подытожил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Выборы в Санкт-Петербурге пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Жителям предстоит избрать губернатора и депутатов 110 муниципальных советов внутригородских муниципальных образований.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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