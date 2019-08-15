«За добросовестную работу»: Путин наградил орденом замглавы Мосгоризбиркома

Заместитель председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Юрий Ермолов награжден орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, копия документа опубликована на сайте Кремля.

Глава государства наградил зампредседателя МГИК «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу», говорится в указе.

Мосгоризбирком в ходе избирательной кампании-2019 оказался в центре скандала с отказами в регистрации оппозиционным кандидатам, претендующим на мандаты в Мосгордуме. Основной причиной, как поясняли в МГИК, стали ошибки в заполнении документов и проблемы с подписями избирателей, которые кандидаты собирали для прохождения муниципального фильтра. У представителей оппозиции более 10% подписей были признаны недействительными, многочисленные жалобы и перепроверки помогли незарегистрирвоанным кандидатам вернуть часть из них, однако этого все равно оказалось недостаточно. Добиться регистрации через суд сумел только «яблочник» Сергей Митрохин (43 округ) – он был зарегистрирован ОИК 14 августа.

При этом на заседании ЦИК во вторник глава комиссии Элла Памфилова отметила, что рабочая группа Центризбиркома вернула самовыдвиженцу по 3 округу Александру Соловьеву почти 400 подписей, ранее забракованных МГИК, и назвала этот факт серьезным поводом провести работу над ошибками.

С середины июля в Москве продолжаются массовые протестные акции с требованием допустить оппозицию на выборы. Следующая акция запланирована на 17 августа, ее организатором выступила КПРФ. В проведении шествия в этот же день, заявку на которое отправили муниципальные депутаты Москвы, мэрия им отказала.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.08.19

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