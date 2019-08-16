Московская оппозиция передала обращение в администрацию президента РФ

В приемную администрации президента РФ передана резолюция, принятая 10 августа на московском митинге в поддержку отстраненных от выборов кандидатов в Мосгордуму. Этот же документ планируется направить руководству силовых структур, а также мэру Москвы Сергею Собянину и председателям Центризбиркома и Мосгоризбиркома Элле Памфиловой и Валентину Горбунову, передает «Интерфакс».

В резолюции содержится требования допустить оппозиционных политиков к выборам или эти выборы отменить, прекратить уголовные и административные дела, которые возбудили после несогласованных акций 14 и 27 июля, а также 3 августа, и отменить муниципальный фильтр на выборах уже ближайшей осенью.

Также оппозиционеры требуют привлечь к ответственности силовиков, которые избивали людей в дни протестных акций, и запретить переброску в Москву сил МВД и Росгвардии из других регионов.

Согласованная акция за честные выборы в Мосгордуму прошла 10 августа на проспекте Академика Сахарова. По данным ГУ МВД Москвы, в ней участвовало около 20 тысяч человек, по данным «Белого счетчика» – 49 900. После митинга полиция задержала 136 участников несогласованного шествия, которое устроили после завершения митинга. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 256 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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