КПРФ пытается перехватить московскую протестную повестку: велики ли шансы

Сегодняшний митинг КПРФ в Москве за честные выборы является попыткой перехватить протест, инициированный незарегистрированными кандидатами в депутаты столичного парламента. Такое мнение высказал известный политолог Сергей Марков. По его оценке, компартия способна стать главным бенефициаром последних московских политических событий.

«КПРФ может стать главным бенефициаром московских протестов. Эти протесты нанесли серьезный пропагандистский удар по кандидатам от партии власти в Москве. Но власть в ответ также активно дискредитировала майданную оппозицию, как безответственных иностранных агентов. Избиратель в результате не хочет голосовать ни за тех, ни за других», – отметил Марков в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

При этом эксперт отметил, что в этой ситуации у КПРФ хорошие шансы получить протестные голоса на предстоящих 8 сентября выборах в Мосгордуму

Между тем, как считает известный общественный деятель, директор Института актуальной экономики Никита Исаев, подобные выводы ошибочны. «Сегодня КПРФ на Сахарова уедет в тот же утиль, что и сдавшие московский протест либералы, и те, кто давал им политические гарантии», – подчеркнул эксперт в «Фейсбуке», комментируя политическую ситуацию в Москве.

По его оценке, «компартия давно потеряла доверие населения, являясь важнейшей частью политической системы Ельцина-Путина, и её присутствие в поле как главной оппозиции есть лишь уродливость и несостоятельность нынешней политической системы».

«Но Марков прав. Вакуум в протесте, оппозиции, выходе народного гнева, – существенно выше времён Болотной. Ибо он народный, а не московский. И забирать его надо. Иначе эту энергию народного недовольства подхватит тот, кому не жаль страны и народ, ради своих политических амбиций. Эти люди и внутри сегодняшней властной системы, и формально снаружи её. А они знают, как разваливать, играя на противоречиях внутри элит в лихие времена транзита», – заключил Исаев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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