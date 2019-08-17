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Суббота, 17 августа 2019, 14:06 мск

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МВД: Предвыборный митинг КПРФ в Москве собрал четыре тысячи человек

Сегодняшний митинг КПРФ в Москве собрал порядка четырех тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«В согласованном властями города публичном мероприятии на проспекте Академика Сахарова участвует около 4 тысяч человек», – говорится в сообщении.

В предвыборной акции принимают участие кандидаты в столичный парламент, а также руководство партии. Судя по словам выступающих, КПРФ рассчитывает на победу в единый день голосования 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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