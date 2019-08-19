Путин об акциях протеста в Москве: «Никто не имеет права доводить ситуацию до абсурда»

Президент РФ Владимир Путин, который сегодня прибыл во Францию для переговоров с лидером этой страны Эммануэлем Макроном, впервые прокомментировал акции протеста в Москве, которые получили широкий резонанс, в том числе, на Западе. Российский лидер подчеркнул, что никто не имеет право доводить ситуацию до столкновений, а виновные в беспорядках должны быть наказаны.

Глава российского государства отметил, что беспорядки в Москве связаны с электоральным циклом, так как в сентябре пройдут выборы в региональные органы власти, в том числе в московские, и подчеркнул, что граждане имеют право на мирные протесты в соответствии с действующим законом, и власти не должны этому мешать.

«Но никто – ни власти, ни какие-то группы граждан – не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом», – сказал Путин (здесь и далее – цитата по РИА «Новости»).

Президент РФ также обратил внимание, что в июле и августе акции были санкционированы властями и прошли мирно и безо всяких эксцессов. «Я хотел бы, чтобы у нас в дальнейшем все происходило таким образом, ну, и в других странах тоже, чтобы без эксцессов и нарушений законодательства», – сказал Путин.

В этой связи глава российского государства также напомнил об акциях во Франции. «Как мы знаем, не только в России происходят такие события... Я в гостях, мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами, в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, погибли 11 человек, 2,5 тысячи получили ранения, 2 тысячи полицейских в том числе», – отметил российский лидер.

Он добавил, что не хочет, чтобы подобные события происходили в Москве и пообещал сделать все, чтобы политическая ситуация в России развивалась в рамках закона.

В понедельник Макрон и Путин проводят встречу в официальной летней резиденции французских президентов – форте Брегансон. Переговоры состоятся за несколько дней до саммита G7, который состоится во французском Биаррице 24-26 августа.

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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