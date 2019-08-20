Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму получил еще 10 суток ареста

Сегодня Троицкий суд Москвы признал оппозиционного политика Илью Яшина виновным в совершении административного правонарушения правил проведения публичных мероприятий. Ему предстоит отбыть за решеткой еще 10 суток ареста.

Как сообщал «Новый День», Яшин был задержан 18 августа на выходе из спецприемника, где отбывал очередной административный арест. По данным его адвоката Михаила Бирюкова, административный протокол полицейские составили в отношении Яшина за призывы 17 июля выходить на встречи с кандидатами в Мосгордуму.

Стоит отметить, что это уже четвертый арест Яшина. Его соратники не исключают, что политик может стать фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках, которое было возбуждено после протестной акции 27 июля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.08.19

Каждый пятый работающий россиянин боится, что его заменят роботом. / Летевший из Москвы в Париж А-319 срочно сел в Люксембурге. / Валютная перспектива ближайших недель: доллар – 70 рублей, евро – 76. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»