«Призрак» Майдана в Кремле: никто не помнит, что революции создают не революционеры

Нынешние протесты в Москве, несмотря на их радикализацию, вряд ли приведут к повторению украинского майданного сценария или кризисной ситуации, как это было в России в начале 1990-х годов. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, ситуация в РФ и на Украине несравнимы, а общественная активность в России сейчас гораздо ниже по сравнению с событиями августа 1991 года.

Эксперт считает, что действия власти, которые приводят к радикализации нынешнего протеста, вряд ли являются частью продуманной долгосрочной стратегии. «Просто каждый стремится выслужиться – показать, какой он молодец, и как он борется за сохранность Отечества. Если во главу угла ставится понятие лояльности, за осторожность не похвалят, и начальству будет приятнее, если ты чуть-чуть перегнул [палку], – отметил собеседник агентства. – У начальства одни Майданы в голове. Хотя нельзя сравнивать Россию и Украину, настроения там и здесь, нельзя два раза попасть в одну и ту же реку, и у нас никаким Майданом не пахнет. Но поскольку кто-то знает, что главный зритель переживает за возможность «майданов», и считает, что Янукович потерял власть потому, что не проявил решимость, надо показать ему, что если он даст команду – будет решимость, все готовы, костьми ляжем – но «майданов» не будет. Может быть, он этого даже не просил. Но когда начинается угадывание желаний, что хочет первое лицо – тогда начинаются такие «замечательные» проблемы».

«Кто придет к Путину и скажет: Владимир Владимирович, давайте не будем заниматься радикализацией протеста, все само собой затухнет, пусть собираются? Никто этого не скажет. Потому что нет таких людей, – говорит политолог. – Если бы кто-то сказал президенту: революции готовят не революционеры. Революционную ситуацию создают сами режимы. Кто знал большевиков в феврале 17-го? Кто знал Ленина, когда он вернулся из эмиграции? Кто раскачал Россию к октябрю 1917-го года, большевики? Да ну! Они получили уже «раскачанную» страну, осталось только толкнуть. Но сказать это президенту похоже некому».

Попытки заработать «звездочки» на разгонах столичных митингов происходят на фоне полной и объективной несостоятельности опасений повтора «украинского сценария» в Москве. Самая массовая акция 10 августа, по данным «Белого счетчика», собрала около 60 тысяч человек, и это значительно меньше, например, той многотысячной толпы, которая вышла на улицы Москвы в августе 1991 года при попытке захвата власти ГКЧП. Тогда людей на улицы выгнала неприемлемость возврата в прошлое и надежда на обновление страны. Сейчас нет серьезных причин для таких масштабных акций, полагает Калачев.

«То, что 50 тысяч протестующих нашлось в Москве – это уже впечатляет. Наличие оппозиции не во вред государству. Должна быть альтернативная сила, которая дает власти сигналы в ту или в другую сторону. Чтобы протестовать сотням тысяч, нужны серьезные социально-экономические предпосылки – а сейчас нельзя всерьез говорить, что у нас экономический кризис. Может быть стагнация, но не кризис, – отметил он. – Нельзя говорить и о том, что у нас социальный кризис, хотя проблемы есть. Наверное, у нас большие проблемы в политике, но она интересует меньшинство. То есть выходят те люди, которых привлекают политические лозунги и требования, а это не удел большинства».

Именно об этом после раскритикованного фестиваля «Шашлык LIVE», организованного мэрией Москвы в противовес протестному митингу, заявил выступавший в парке Горького лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. «Он сказал, что эти протесты – чисто московская тема, – напомнил Калачев. – Вот когда трудяги на Урале выйдут защищать свои права – за рабочие места, за зарплаты, он пойдет вместе с ними. Это понимание вроде бы продвинутого человека, лидера рок-группы. То есть если проблемы социально-экономические – есть право на протест. А политические протесты – блажь».

В начале 1990-х, когда к Дому Советов, на Манежную площадь и Тверскую вышли тысячи москвичей и жителей регионов, сама ситуация в обществе была иной – граждане действительно были более политизированы и активны, обратил внимание эксперт.

«Я вспоминаю даже не 90-е, а 80-е годы, – говорит Калачев. – Во время «Перестройки» я служил в Советской армии, и уже будучи старослужащими мы читали толстые журналы – «Знамя», «Новый Мир», и не я один читал, все читали взахлеб. Можно представить сейчас такое? Чтобы все кинулись читать, и вся страна обсуждала Даниила Гранина, «Дети Арбата», фильм «Покаяние»? Сейчас этого нет, все ушли в свою жизнь. То есть даже не настолько политизирована была ситуация – любопытства было больше, общественная активность была выше. Сейчас все по-другому».

При этом столичная выборная кампания должна была пройти спокойно и гладко, если бы ставка была сделана на стандартную схему с выдвижением провластных кандидатов от «Единой России» с опорой на программу и достижения мэра Сергея Собянина. Рейтинг градоначальника в Москве последний год рос, и кандидатов можно было представлять избирателям как команду-посредник между жителями и исполнительной властью. Основой могла бы стать программа «Мой район» и тема полезности провластных кандидатов. Оппозиция была разобщена, и часть из тех, кому было отказано в регистрации, вполне могли бы стать на выборах просто статистами, считает политолог. «Можно было отказать в регистрации двум-трем, вызывающим наибольшее раздражение, но даже против них можно было выдвинуть более популярные фигуры», – пояснил он.

При этом московские митинги затихнут, несмотря на их актуализацию со стороны силовиков. Очевидно, следующая серьезная волна протестной активности может вспыхнуть в 2021 году во время избирательной кампании в Государственную думу, полагает Калачев. К этому времени, скорее всего, у оппозиции появятся новые герои и новые лидеры.

«Перемены не близко, зима будет долгой. Появятся новые герои, – прогнозирует эксперт. – Я уже говорил, что [Алексей] Навальный, как предтеча, готовит приход настоящего мессии, они пробивают брешь в стене. А потом из ниоткуда возьмется новый лидер. После недавнего митинга никто не обсуждал – пришли или нет люди, связанные с политикой – но обсуждали, пришел или нет [Юрий] Дудь. Или Оксимирон. В политику придут те люди, которые уже заработали известность, реализовали себя, и не в профессиональной политике. Я не знаю, чем они занимаются сейчас – но новые лидеры оппозиции не будут профессиональными политиками. Они будут успешны в чем-то другом. Могут появиться певцы нового поколения, с текстами, которые будут попадать в душу сразу».

Напомним, следующие акции протеста оппозиция планировала на 24 и 25 августа, однако мэрия Москвы отказалась согласовать указанные организаторами площадки – это внутренняя сторона Садового кольца, Тверская улица, Большая Якиманка и площадь Победы. Вместо этого столичные чиновники предложили протестующим отправиться в Марьино.

Акции протеста в Москве начались в середине июля после отказов избирательных комиссий зарегистрировать кандидатов от оппозиции на выборах в Мосгордуму.

Большое интервью с Константином Калачевым в рамках спецпроекта «Назад в 90-е» читайте на сайте РИА «Новый День» в ближайшее время.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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