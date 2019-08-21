Московская оппозиция уведомила мэрию о новых митингах и шествии

Московская оппозиция подала в столичное правительство три заявки на проведение массовых публичных акций 31 августа. Речь идет о двух митингах и шествии по бульварам до проспекта Сахарова. Ранее мэрия столицы запретила москвичам протестовать в центре 24 и 25 августа.

Уведомления о двух митингах с предполагаемым количеством участников каждого до 100 тысяч человек опубликовано в телеграм-канале незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова. Первый организаторы решили провести на проспекте Мира между домами №76 и №79, второй – на внешней стороне проспекта Академика Сахарова.

Оба митинга должна пройти с 14 до 18 часов, при этом цели мероприятий, как отмечается в сообщении, теперь не замыкаются на выборной повестке: участники потребуют обеспечить равный доступ к участию в выборах, соблюдение прав человека и выступят против «одобряемого государством насилия и политического преследования граждан».

Еще одно уведомление в мэрию касается шествия в центре Москвы от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. Документ опубликован на странице муниципального депутата Ильи Азара в «Фейсбуке». «Что ж, на 24-25 августа было четыре заявки, но ни одной акции оппозиции в эти выходные на 99,9% не будет, – отмечает Азар. – На 31 августа снова подано минимум три заявки. Но будет ли акция?»

Ранее власти столицы отказались согласовать оппозиции акции 24 и 25 августа в центре Москвы, предложив вместо этого отправиться в Марьино.

Протесты в Москве начались в середине июля, причиной стали массовые отказы избиркомов допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов от оппозиции. Официально было объявлено, что политики не прошли муниципальный фильтр из-за большого количества забракованных подписей – однако, по словам самих незарегистрирвоанных кандидатов, в процессе проверки подписных листов в ОИК были допущены многочисленные нарушения. В частности, забракованы были реальные подписи москвичей, а их заявления в избиркомы с просьбой признать подписи действительными, не приняты во внимание.

Несколько протестных акций власти Москвы объявили несанкционированными, в общей сложности, по данным «ОВД-Инфо», на них было задержано около полутора тысяч человек. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках – несмотря на то, что Совет по правам человека при президенте РФ официально заявил, что никаких признаков массовых беспорядков в происходившем он не усматривает. Фигурантами дела стали 14 человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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