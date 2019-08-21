Москвичи массово подают в суд на избирком из-за «фальшивых» подписей

Москвичи готовят судебные иски к избиркому по 37 округу столицы, забраковавшему их подписи в поддержку Елены Русаковой, которая намеревалась баллотироваться на предстоящих сентябрьских выборах в Мосгордуму. Административные иски горожане будут подавать индивидуально, юристы из штаба Русаковой оказывают им поддержку.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Русакову, иски готовят около 200 жителей Москвы. Все они оставили свои подписи в поддержку независимого кандидата, однако при проверке подписных листов в ОИК эти автографы были признаны недействительными, а Русакова в итоге получила отказ в регистрации. В общей сложности избирком забраковал 1 205 подписей политика, при этом Русакова заявляла, что может предоставить свидетельства достоверности примерно 1000 из них. Но ее жалобу Мосгоризбирком отклонил.

Русакова рассчитывает, что эту инициативу подхватят и в других округах Москвы, где оппозиционные кандидаты были сняты с выборов из-за «фальшивых» подписей. При этом, как пишет издание, другие незарегистрированные кандидаты надежды Русаковой не разделяют. В частности, директор ФБК Иван Жданов (округ №8) к идее москвичей идти в суд отнесся скептически. «Многие мои подписанты возмущены, что их подписи не приняли, я могу понять, если они будут подавать такие иски в суд, и мы их, конечно, поддержим, – сообщил он.– Однако считаю это бессмысленной процедурой, и мы не обращались к людям с такой просьбой».

В штабе Дмитрия Гудкова (округ №5) изданию заявили, что «не видят юридического смысла и политических шансов» в походе горожан в суд. Представитель «Яблока» Кирилл Гончаров (округ №32) уверен, что суды не помогут решить проблему с регистрацией кандидатов.

В целом во время избирательной кампании-2019 в Москве отказы в регистрации получили 57 кандидатов в депутаты столичного парламента. Добиться регистрации через суд и жалобы в вышестоящие избирательные комиссии удалось только члену федерального бюро партии «Яблоко» Сергею Митрохину.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.08.19

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