Француза, взломавшего систему голосования в Москве, пригласили стать наблюдателем

Миллион рублей за обнаружение слабого места в системе электронного голосования в Москве может получить директор французского института криптологии Пьеррик Годри. Об этом заявил глава Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Мосгордуму, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Как известно, электронное голосование в качестве эксперимента планируется применить на выборах в Московскую городскую думу 8 сентября. Эксперт указал штабу, что длина ключа защиты системы слишком мала и позволяет взломать ее. Сейчас тестируется новый ключ, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Венедиктова. Годри уже предложили стать наблюдателем на московских выборах.

«Если взлома не будет, Годри получит от нас миллион рублей за внесение пользы в российскую систему электронного голосования», – уточнил Венедиктов.

Сегодня в Москве проходит третье тестирование электронной системы, оно продлится до 20 часов. При этом штаб намерен создать аварийную ситуацию с отключением Интернета и компьютеров на 15 минут – несмотря на такой сбой система должна учесть поступившие за этот промежуток времени голоса избирателей.

Ранее сообщалось, что Годри взломал московскую систему электронного голосования, и опубликовал отчет о взломе на сайте исследовательской лаборатории Лотарингии в области информатики и ее приложений. Расшифровать секретные сообщения предложила сама мэрия, чтобы убедиться в защищенности системы. Разработчики заявляли, что для успешного взлома следует за 12 часов восстановить секретные ключи и расшифровать секретное сообщение. Годри потратил на эту задачу чуть больше 20 минут.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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