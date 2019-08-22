Провокация к беспорядкам: мэрия Москвы запретила оппозиции протестовать

Мэрия Москвы отказалась согласовать все три заявки на проведение шествий и митингов оппозиции 31 августа. Ответы столичных чиновников в соцсетях опубликовали незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Дмитрий Гудков и Елена Русакова. При этом альтернативных мест проведения акций столичное правительство не предложило.

«В связи с тем, что одни и те же заявители (Эльвира Вихарева и Иван Брушлинский) подали уведомления на две альтернативные площадки (проспекты Мира и Сахарова), в мэрии сообщили, что сомневаются в их возможности обеспечить проведение сразу двух акций, – говорится в «Фейсбуке» на странице Гудкова. – То есть еще раз: в митинге на проспекте Мира отказано из-за проспекта Сахарова, а в митинге на проспекте Сахарова отказано просто так».

В первом письме, подписанном первым заместителем главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василием Олейником, отмечается, что 31 августа на проспекте Сахарова уже согласовано проведение другого мероприятия, уведомление о котором поступило в мэрию раньше. Во втором письме сказано, что митинг на проспекте Мира создаст помехи движению пешеходов и ограничит доступ москвичей к жилым помещениям.

В этой связи организаторы протестных акций намерены напомнить мэрии, что по закону в ответе на уведомление чиновники обязаны предложить им альтернативное место для проведения акции. «Но никаких иллюзий не испытываем. Принято политическое решение: в Москве больше митинги не разрешать», – считают оппозиционеры.

Ответ из мэрии получила и муниципальный депутат Тимирязевского МО столицы Елена Русакова, которая также направляла уведомление о проведении шествия и митинга 31 августа по улице Тверской до площади Тверская Застава. Чиновники заявили, что «в местах начала шествия и проведения митинга отсутствуют площадки для размещения участников с заявленным количеством». В уведомлении Русаковой отмечалось, что участвовать в акциях будут до 40 тысяч человек.

«Очередной отказ, – констатировала депутат на своей странице в «Фейсбуке». – Причём мы предлагали два варианта, второй – всем известный типовой маршрут по бульварам до просп.Сахарова. Он вообще обойдён молчанием».

При этом подписчики Русаковой в комментариях напоминают о постановлении Пленума Верховного суда РФ от 26 июня 2018 году, в котором сказано, что проведение акции должно считаться согласованным, если власти в течение трех дней после уведомления об их проведении не внесли предложений об изменении их места или формата.

В 2018 году судебная коллегия Верховного суда РФ признала незаконным отказ мэрии Москвы согласовать митинг по заявке Сергея Давидиса «в той мере, в какой данный ответ не содержит предложения конкретного [альтернативного] места проведения заявленного публичного мероприятия». Отказ Давидису от лица мэрии тогда был также подписан Василием Олейником.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.08.19

Аварийно севший в Подмосковье самолет «Уральских авиалиний» начали пилить по частям. / В Африке закончилась эпидемия лихорадки Эбола. / Киев готовит к возвращению на родину четырех осужденных россиян. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»