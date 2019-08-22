Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму в третий раз отправили под арест

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Юлия Галямина получила еще 10 суток административного ареста. Такое решение сегодня приняла судья Тверского суда Москвы Ольга Затомская. Отбывать арест политик будет в спецприемнике №1 на Симферопольском бульваре столицы.

«Тверской суд назначил Юлии Галяминой ещё 10 суток административного ареста, – сообщается на странице незарегистрированного кандидата в «Фейсбуке». – За то, что якобы организовала из спецприёмника мирную прогулку москвичей по Бульварному кольцу 3 августа. Это уже третий арест подряд».

Муниципальный депутат, глава Мо Тверской Яков Якубович в соцсетях отметил, что «на заседании [суда] Юлия Галямина была воодушевлена и держалась молодцом», а в своем выступлении «прочла «оду» российскому правосудию».

«Вместе с доводами адвоката Юли Михаила Бирюкова я представил ходатайство о прекращении дела, либо в случае признания её виновной – применении меры ниже низшего предела, обосновав это необходимостью подготовки к новому учебному году и возврату к научной деятельности как этнолога и филолога, – отметил Якубович. – Важным является и то, что Юля за прошедшие два года как муниципальный депутат, а до этого – как политик и районный лидер добросовестно и безупречно выполняла свой гражданский долг и депутатские полномочия и за ней стоят тысячи и даже десятки тысяч москвичей». Судья доводы ходатайства при вынесении приговора не учла, подытожил Якубович. Адвокат Галяминой намерен обжаловать решение в Мосгорсуде.

Административный арест стал уже третьим для Галяминой. Ранее она пробыла в общей сложности 25 дней в спецприемнике Можайска.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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