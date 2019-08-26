Мэрия Москвы нашла причину для запрета шествия оппозиции 3 сентября

Мэрия Москвы отказала столичной оппозиции в проведении шествия по бульварам 3 сентября. Чиновники решили, что акция создаст помехи движению пешеходов. «Кроме того, в указанный день в городе Москве запланировано проведение большого количества мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом».

Ответ департамента региональной безопасности на заявку организаторов шествия опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» представитель штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова Эльвира Вихарева. В документе, подписанном первым заместителем главы департамента Василием Олейником, говорится, что власти получили уведомление о проведении 3 сентября шествия с 19 до 21 часа от Новопушкинского сквера по центральным пешеходным частям Тверского, Никитского и Гоголевского бульваров с численностью участников до 30 тысяч человек. Однако чиновники сочли, что у Новопушкинского сквера нет площадки для сбора митинга, а пешеходная часть бульваров слишком узкая для такого шествия. «Прохождение участников по заявленному маршруту создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в данном мероприятии», – говорится в ответе мэрии. Кроме того, заявили чиновники, в этот день в Москве пройдут мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

«Этот документ из мэрии – улика для раскрытия сразу нескольких преступлений. Мечта всех бастрыкиных: ничего не надо делать, просто бери и возбуждайся (так ведь говорят в СК?)», – охарактеризовала ответ мэрии Вихарева. В частности, отметила она, отказ в согласовании нарушает права граждан, поскольку чиновники, вопреки закону, не предложили альтернативную площадку для проведения акции.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовать акции оппозиции 24, 25 и 31 августа. Протестные митинги в столице начались в середине июля после того, как избиркомы отказались регистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Добиться регистрации через суд удалось только члену федерального политбюро партии «Яблоко» Сергею Митрохину. Несколько акций мэрия объявила несанкционированными, в общей сложности силовики задержали около 2,5 тысяч протестующих, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, которые следователи усмотрели в происходившем в центре Москвы 27 июля. При этом СПЧ при президенте РФ официально заявил, что признаков массовых беспорядков в тот день в столице не было.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.08.19

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