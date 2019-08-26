«Масло в огонь подлили протесты»: выборы в Мосгордуму ломают планы партии власти и оппозиции

Выборы в Мосгордуму-2019 обещают преподнести сюрпризы не только мэрии столицы, но и оппозиции. Эксперты считают, что главной интригой этой кампании может оказаться явка избирателей, и массовое голосование принципиально беспартийного избирателя грозит нарушить планы партии власти. Как говорится в докладе Центра развития региональной политики, оппозиция может получить в гордуме до 23 мандатов, а «Единая Россия» вообще рискует быть не представлена в городском парламенте.

Эксперты обратили внимание, что тихая и спокойная кампания, в которую должны были вылиться выборы-2019, обернулась острой борьбой. Первым фактором, который повлиял на ситуацию, стал отказ «партии власти» от официального участия в выборах из-за серьезного падения рейтинга в результате пенсионной реформы. Столичные «единороссы» подали документы в избирком в качестве самовыдвиженцев, что вылилось в кампанию по поиску представителей «ЕР» на выборах. По мнению аналитиков, спутать карты провластным самовыдвиженцам может и идея «умного голосования», предложенная Алексеем Навальным.

«Масло в огонь подлили протесты против снятия с выборов независимых оппозиционных кандидатов. Всё это не просто сделало скучную и рутинную кампанию неожиданно интересной, но и привело к изменению самого ее пафоса. МГД в представлениях большинства москвичей – это всё же столичный парламент, то есть не слишком влиятельная структура, ответственная за благоустройство, городскую инфраструктуру и другие важные и нужные, но не политические вещи. И тут избирательная кампания становится своего рода референдумом о доверии к «партии власти», которая, кстати, заранее подчеркнула своими маневрами, что знает о недоверии к себе», – говорится в докладе Центра развития региональной политики.

Все это серьезно подорвало «единороссов», которые рассчитывали на традиционно низкий интерес к региональным выборам (в 2014 году на московских выборах к участкам пришло немногим более 20% избирателей), что приводило к инерционному голосованию за самого раскрученного кандидата – а это, как правило, оказывался представитель «Единой России». Кроме того, если ранее отсутствовала очевидная связь выборов в Москве с федеральной повесткой, защищавшая провластных кандидатов от выплесков недовольства, то после активизации протестов она появилась.

Как отмечают аналитики Центра, ещё 10 июля в докладе о ходе выборов в Москве эксперты близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФРГО) заявляли о слабости оппозиции, но после протестов в июле-августе ситуация радикально изменилась. Уже 22 августа ФРГО отметило заметную конкурентную борьбу за места в МГД. «По их подсчётам, 25 округов являются «доминантными», то есть имеют заметных лидеров, как правило, от партии власти, в десяти округах у двух кандидатов складываются практически равные шансы, в 10 округах ожидается напряженная конкурентная борьба. Этот анализ подтверждается замерами в ряде потенциально спорных округов и мониторингом развития избирательной кампании», – говорится в докладе Центра развития. Наиболее сильные позиции у провластных кандидатов пока наблюдаются в Новой Москве.

Интересная ситуация складывается в нескольких округах: так, в 5 округе телеведущий и ставленник власти Роман Бабаян конкурирует за мандат с кандидатом от КПРФ Анастасией Удальцовой, причем скорее всего, именно она будет выбрана для протестного «умного голосования».

В 6 округе сильный кандидат от «Яблока», уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович конкурирует с провластным ректором Московского государственного университета пищевых производств Михаилом Балыхиным, и эксперты не исключают, что этот мандат достанется оппозиции.

Острая борьба разгорается и в 8 округе, где место в МГД оспаривают экс-кандидат от КПРФ на пост мэра бизнесмен Вадим Кумин и самовыдвиженец Дарья Беседина. Она получила поддержку «Яблока» и «умного голосования», поэтому победа Кумина вовсе не выглядит очевидной. На прошлых выборах по этому округу в Мосгордуму прошел коммунист Леонид Зюганов, набрав 33,47%, но «Яблоко» тоже получило неплохой результат – 20,23% голосов.

Сам Леонид Зюганов на этот раз идет по 21 округу, и серьезно рискует не получить мандат, который оспаривает муниципальный депутат от «Единой России Вера Шевченко – возможно, предполагают аналитики, сказывается недоверие избирателей действующему составу думы.

Самый скандальный 43 округ, по которому идет единственный добившийся регистрации через суд кандидат от оппозиции «яблочник» Сергей Митрохин, также ожидает серьезная борьба. Митрохин поздно включился в предвыборную гонку из-за разбирательств с избиркомом, а мандат у него оспаривает представитель «системной оппозиции», выдвинутый «Справедливой Россией», – Евгений Боровик.

В округе №44 представитель КПРФ, действующий депутат МГД Елена Шувалова, по мнению экспертов, имеет большие шансы на победу. Думский мандат у нее оспаривает Илья Свиридов, самовыдвиженец из «Справедливой России».

Эксперты подчеркивают, что в кампании-2019 оказался сломан привычный уклад, когда залогом победы становилась партийная принадлежность кандидата и административный ресурс. На этот раз наиболее важным фактором оказалась личная привлекательность кандидата и энергичное ведение кампании. Но это грозит сломать планы не только мэрии Москвы, но и оппозиции – потому что в основе «умного голосования» лежит представление о том, что избиратель ориентируется на партийную принадлежность политиков, сохраняя при этом лояльность партии, за которую голосовал в прошлый раз.

«Массовый приход неангажированного и принципиально беспартийного избирателя грозит поломать планы не только власти, но и оппозиции», – подытоживают авторы доклада.

Напомним, выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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