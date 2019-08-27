Интенсивность промпроизводства в России снова ушла в минус

Ситуация в отечественной экономике остается неоднозначной, несмотря на обнадеживающие данные официальной статистики. В июле индекс интенсивности промышленного производства вновь продемонстрировал спад на 0,3%, а относительно декабря-2018 в целом снижение составило 0,6%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют расчеты экспертов «Центра развития» НИУ ВШЭ.

Аналитики обратили внимание, что с начала 2019 года спад интенсивности производства наблюдается во всех сферах – в добыче полезных ископаемых снижение составило 0,7%, обрабатывающих производствах – 0,2%, а в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 2,3%. В последнем случае сказалась относительно теплая погода в начале года.

«Наиболее существенное влияние на динамику интенсивности индекса промышленного производства с начала текущего года оказали факторы, ограничивающие спрос. Со стороны внешних рынков это сказалось прежде всего на снижении добычи нефти (к тому же ситуация усугубилась из-за приостановки работы нефтепровода «Дружба» после попадания в него некачественного сырья) и производства нефтепродуктов», – говорится в докладе.

В то же время, как отмечают эксперта, со стороны внутреннего рынка сказалось продолжающееся снижение реальных располагаемых доходов населения, в результате достаточно ощутимо уменьшилось производство пищевых продуктов (на 2,3%). Вместе с тем сократилась интенсивность производства у большинства видов экономической деятельности машиностроительного профиля.

По состоянию на июль 2019 года непрерывный рост интенсивности в течение 5 и более месяцев подряд имел место в производстве железнодорожных локомотивов и подвижного состава, продолжающийся 22 месяца. Длительный устойчивый рост в немалой степени обеспечивается благодаря строительству новых линий московского метрополитена. Также повышается добыча природного газа и газового конденсата (8 месяцев), производство ювелирных изделий, бижутерии и подобных товаров (7 месяцев), химических продуктов и веществ (5 месяцев), а также прочей неметаллической минеральной продукции (5 месяцев).

Однако непрерывное снижение интенсивности в течение 5 и более месяцев наблюдалось в добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (8 месяцев), добыче камня, песка и глины (7 месяцев), обеспечении электрической энергией, газом и паром (6 месяцев), добыче руд цветных металлов (5 месяцев) и производстве табачных изделий (5 месяцев).

Как отмечалось ранее в очередном бюллетене «Комментарии о Государстве и Бизнесе», подготовленном Институтом «Центр развития» НИУ ВШЭ, в июле Сводный опережающий индекс (СОИ) составил -2%, уже девятый месяц оказываясь в отрицательной области. В этой ситуации, как считают эксперты, спад отечественной экономики в ближайшие месяцы выглядит все более вероятным. По их оценке, наибольший риск связан с сокращением заказов на производство продукции, а причина – слабость внутреннего спроса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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