«Перерасчет пройдет в первой декаде сентября»: москвичам перед выборами повысили пенсию

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал предвыборный подарок жителям столицы,, подписав сегодня постановление о повышении минимальной пенсии неработающим москвичам. Увеличенные выплаты столичные пенсионеры будут получать с сентября. Об этом Собянин сообщил в твиттере.

«С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей, – заявил московский градоначальник. – Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них – впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября».

Как сообщает пресс-служба мэрии, постановление о повышении минимальной пенсии, которая сейчас составляет 17,5 тысячи рублей, на две тысячи рублей Собянин подписал на заседании президиума правительства Москвы.

В твиттере пользователи уже оценили щедрость столичного градоначальника. «За это надо сказать спасибо Яшину, Гудкову, Соболь, Жданову, Галяминой, Янкаускасу, Русаковой и тд, и всем москвичам и не москвичам, не побоявшимся выйти на санкционированные и несанкционированные митинги в Москве», – ехидничает Panikushka5063. «Шикарно. Теперь можно будет на пенсии не в Турцию ездить, а в Испанию например!» – пишет SilaVPravde7. «А какой стандарт дохода у Горбенко (Александр Горбенко, вице-мэр Москвы, – ред.), и Сергуниной (Наталья Сергунина – глава аппарата мэра и правительства Москвы, – ред)? Надо тоже повысить!» – советует karpenkoandrey.

Напомним, москвичам 8 сентября предстоит избрать новый состав Мосгордумы. Выборы-2019 в столице ознаменовались формальным отказом «Единой России» от участия в кампании – все представители партии власти подали документы в избирком как самовыдвиженцы. На этапе муниципального фильтра Мосгоризбирком отрезал от выборов подавляющее большинство кандидатов от оппозиции. С середины июля в Москве продолжаются одиночные пикеты и массовые протесты с требованием допустить политиков на выборы. В свете возможного прихода на избирательные участки неполитизированной и игнорировавшей выборы части избирателей, результат для провластных кандидатов может оказаться плачевным.

Выборы в Мосгордуму намечены на 8 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.19

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