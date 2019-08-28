«Цинизм и наглость»: «Дом.РФ» и вице-премьер Мутко оказались в центре скандала с землей знаменитого института

АО «Дом.РФ» вновь угодило в скандал: при содействии вице-премьера Виталия Мутко планирует построить элитное жилье на земле, которую изымают у знаменитого Института химической физики. Внук основателя вуза, единственного российского Нобелевского лауреата по химии академика Николая Семенова – доктор биологических наук, профессор, завлабораторией НИИ физико-химической биологии МГУ Алексей Семенов назвал действия главы «Дом.РФ» Александра Плутника и вице-премьера РФ Мутко угрожающими развитию вуза и ведущими к необратимому отставанию России от цивилизованных стран.

«В мае 2019 года Правительственная комиссия по развитию жилищного строительства под председательством вице-премьера В. Л. Мутко (в прошлом печально прославившегося министра спорта, после Олимпиады в Сочи пошедшего на повышение) приняла решение об изъятии у ИХФ земельного участка на улице Косыгина размером около двух гектаров с целью строительства элитного дома для сотрудников Минобрнауки. Это строительство поручено АО «ДОМ.РФ» во главе с гендиректором и членом комиссии А. А. Плутником», – отметил Семенов в своей статье на портале «Троицкий вариант – наука».

При этом профессор обратил внимание, что на этом участке расположен центральный тепловой пункт института, от которого горячая вода идет также в окрестные дома. Кроме того, здесь же проходит единственная дорога к зданиям ИХФ. Но главное – только на этой территории можно построить современный научно-образовательный комплекс института, и решение «комиссии Мутко-Плутника» лишит его возможности развития.

«Стоило бы напомнить, что до 15 января 2020 года действует мораторий на недвижимость РАН, объявленный президентом России (и власти намерены его ежегодно продлевать), – подчеркивает Семенов. – Принятое решение создает опасный прецедент для всего недвижимого имущества институтов Академии наук. Получается, что интересы ряда высших чиновников страны в отношении лакомого участка московской земли могут оказаться сильнее моратория, введенного В. В. Путиным».

Против строительства высказался в апреле и министр науки и высшего образования Михаил Котюков – соответствующее письмо он направил Виталию Мутко, пишет профессор, однако на решение комиссии это не повлияло. «Всё это не интересует комиссию Мутко, озабоченную только строительством элитной собственности для правительственных чиновников. Под флагом выполнения национального проекта «Жилье и городская среда» комиссия наносит непоправимый вред национальным проектам «Наука» и «Образование». Цинизм и наглость этого решения просто зашкаливают», – подчеркивает внук основателя института.

«Я убежден, что решения и действия комиссии Мутко ведут к необратимому отставанию России от цивилизованных стран и являются диагнозом отношения властей к науке», – подытожил он.

Напомним, ранее стало известно о передаче «Дом.РФ» для реализации с торгов части территории Измайловского парка в Москве – особо охраняемой природной территории, земля в которой по закону продаже не подлежит. Работавшему на участке детскому картодрому «Автопилот» в мае было приказано покинуть территорию, а на въезде на стадион появилась будка охранника. В пресс-службе «ДОМ.РФ» на запрос РИА «Новый День» заявили, что «АО «ДОМ.РФ» не является правообладателем земельного участка и не продает данный земельный участок». «В настоящий момент на участок изучается документация и имеющиеся ограничения, впоследствии будет произведена оценка с вариантами реализации. Речь о продаже участка не идет», – сообщили там.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.19

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