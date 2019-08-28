Власти и оппозиции «пора включить слуховой аппарат»: выборы в Мосгордуму грозят обернуться расколом общества

Последние события в Москве с массовыми протестами показали, что уровень радикализации общества вырос до опасных значений. Сегодня для власти и оппозиции крайне важно «включить слуховые аппараты» и начать договариваться между собой, иначе ситуация обернется расколом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила кандидат в депутаты Московской городской думы Валерия Касамара сегодня на пресс-конференции в Москве.

По словам политика, протесты на фоне предвыборной кампании в городскую думу вскрыли опасную агрессивность общества, которой еще пять лет назад «не было даже близко». «Мы видим раскол общества – противостояние, которое появилось между различными лагерями, маркировка «свой/чужой», «кто не с нами – тот против нас» – и очень резкое обострение каких бы то ни было дискуссий, как в он-лайне, так и в офф-лайне. Мы столкнулись с невероятных выплеском агрессии, вплоть до нападения на моих агитаторов, пикетчиков. И я хочу отметить, что это мы увидели еще до того, как начались митинги, как органы правопорядка стали применять силу в отношении граждан, вышедших на несанкционированные митинги, которые классифицировались как общественные беспорядки», – сказала Касамара.

Политик подчеркнула, что в таких условиях на настроение общества крайне негативно повлиял отказ в регистрации независимых кандидатов. «Я сожалею, что многих независимых кандидатов не допустили, потому что у многих из них есть поддержка. Этим самым москвичей лишили возможности проголосовать за того человека, который является рупором его интересов. Я искренне хотела, чтобы у нас была интересная конкурентная избирательная компания. Я хотела, чтобы Илья Яшин продолжал гонку. Интерес к выборам появляется тогда, когда есть драма, кто-то бодается, соревнуется», – заявила Касамара.

По мнению политика, нынешняя избирательная кампания в очередной раз показала, что диалога между властью и оппозицией нет. «Власть не слышит оппозицию, оппозиция не слышит власть, дискуссии не получается, получается столкновение мнений. Если не будет нормализовано встречное движение без лобовых столкновений, ни к чему хорошему мы не придем. При таком уровне агрессии способность людей понять друг друга резко падает. Самое опасное, если этот раскол проникнет в семьи и начнет разбивать поколения. Эскалацию нужно останавливать и всем уже пора включить свой слуховой аппарат», – считает Касамара.

Она также отметила, что ситуация обострилась после возбуждения уголовного дела о беспорядках и арестов. «Ситуация осложнилась арестами молодых людей, в том числе, моего студента Егора Жукова. Избирательный штаб на какое-то время стал местом сбора поручительств за моего студента, что считаю совершенно правильным. В данном случае жертвами этих митингов оказываются ни в чем не повинные люди, как правило, молодёжь, которую активно приглашают. Некорректно ведут себя органы правопорядка, которые применяют чрезмерную силу, для которой нет оснований», – сказала Касамара.

По ее словам, чтобы исправить ситуацию, необходимо менять избирательную систему. «Избирательное законодательство нуждается в реформах. Я бы использовала Московскую городскую думу, в первую очередь, как трибуну, с которой можно выступать с законодательным инициативами, и предложила бы ввести единую норму подписей, необходимых для регистрации на выборах в Государственную думу – до них осталось всего два года. 1% от числа избирателей вполне достаточно, нынешний 3-процентный уровень очень высок», – считает политик.

По ее мнению, необходимо также снизить избирательный барьер на думских выборах по пропорциональной системе с 5% до 3%. «Это повысит возможность прохождения в парламент для большего количества партий. Также нужно существенно уменьшить муниципальный фильтр и сделать механизм определения подлинности подписей в поддержку кандидатов четким и прозрачными, используя для этого современные инструменты, например, портал госуслуг», – подчеркнула Касамара.

Вместе с тем, она отметила, что уровень гражданской активности в столице значительно возрос, при этом изменились отношения между избирателем и кандидатом. «Если 5 лет назад приходилось говорить, что нужно объединиться для решения какой-то проблемы, взять ответственность и быть неравнодушным, сегодня – скорее объединения жителей, граждан ищут тех кандидатов, которые могли бы поддержать те идеи, которые у них есть. В ходе встреч с избирателями по моим районам, которые входят в 45-й избирательный округ – Красносельский, Сокольники, Мещанский, Басманный – стало очевидно, что равнодушие москвичей к выборам – это определенная мифология», – подчеркнула Касамара.

Политик обратила внимание, что москвичей в большей степени волнуют локальные проблемы, и они ищут политические силы, которые способны отстаивать их интересы. «Мы с командой запустили две технологии – дворовые пикеты, которые были установлены в 619 дворах и создали мобильное приложение – Мобильная приемная. В общей сложности благодаря всем каналам на сегодняшний момент у нас уже 5 тысяч обращений. Анализ этих обращений очень показателен – видно, что жителей районов беспокоит локальная проблематика – как правило, благоустройство жилых домов и придомовых территорий, капитальный ремонт, несоблюдение закона о тишине», – сообщила Касамара.

По ее оценке, это доказывает, что в Москве необходимо вернуть прямые выборы глав управ в Москве и ввести практику дворовых референдумов, чтобы граждане могли сами принимать решения – в каком порядке и что именно они хотели бы менять. «На сегодняшний момент главы управ назначаются и главные претензии – они не чувствуют персональной ответственности. Сегодня у всех вызывает раздражение несогласованность действий различных структур, которая наблюдается при благоустройстве, в результате которой люди годами «живут на стройке», – считает политик.

«Поскольку статус кандидата в депутаты мне позволяет обращаться в исполнительные органы власти, на сегодняшний день я отправила уже около 300 обращений и, что приятно, по 50 обращениям уже есть положительные результаты. То есть даже от самой избирательной кампании москвичам есть польза», – отметила Касамара.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.08.19

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