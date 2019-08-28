Шествие московской оппозиции 31 августа снова вне закона

Мэрия Москвы опротестовала решение Тверского суда, который признал незаконным отказ согласовать шествие представителей незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.

Мосгорсуд отменил решение, которое обязывало чиновников предложить заявителям альтернативный маршрут, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее представители Либертарианской партии подали заявку на проведение шествия против политических репрессий и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму на 31 августа. Предполагалось, что шествие пройдет от Пушкинской площади до Проспекта Академика Сахарова. Департамент региональной безопасности отказался согласовать эту акцию, но не предложил альтернативных площадок для ее проведения.

Организаторы митинга пожаловались на это решение в Тверской суд, который поддержал их позицию и обязал чиновников предложить альтернативный маршрут. Однако департамент региональной безопасности подал апелляцию в Мосгорсуд, заявив, что при отказе согласовать акцию они закон не нарушили, а Тверской суд вышел за пределы заявленных требований истца, которые просили не о предоставлении альтернативой площадки для мероприятия, а настаивали на конкретном маршруте.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.08.19

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