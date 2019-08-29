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Четверг, 29 августа 2019, 11:15 мск

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Большинству россиян годами не повышают зарплату: повезло лишь 12%

Большинству россиян не повышали зарплату за последний год, оплата труда выросла только у 12% работающих жителей страны. К такому выводу пришли аналитики портала «Работу.ру» по результатам опроса, проведенного во всех федеральных округах России.

Повышения зарплат за последний год не дождались 88% опрошенных. При этом 69% респондентов сообщили, что им оплату труда в последний раз повышали больше трех лет назад. Два-три года назад зарплаты выросли у 19% россиян, и у 12% – год или два назад.

В числе тех 12% работников, которым повысили зарплату в последний год, у 81% рост составил 5-10%. Еще у 8% повышение составило 10-15%, у 6% респондентов зарплаты выросли на 15-20%. 2% опрошенных сообщили, что у них оплата труда возросла больше, чем на 30%.

В опросе, который прошел 27 августа этого года, принимало участие четыре тысячи россиян старше 18 лет.

Напомним, ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность медленным ростом доходов россиян. На совещании по экономическим вопросам в Кремле он заявил, что в первом полугодии ВВП России вырос на 0,7%, а инфляция достаточно невысока. «Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», – заявил Путин.

При этом Росстат уже зафиксировал рост уровня бедности в России. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2019 года увеличилась на 0,2 млн человек по сравнению с I полугодием 2018 года и составила 19,8 млн человек. Минэкономразвития недавно ухудшило макроэкономический прогноз на ближайшие годы, сдвинув «прорыв» на более поздний срок. Теперь в правительстве не ждут повышения реальных располагаемые доходов россиян – в 2019 году они увеличатся лишь на 0,1%, хотя ожидался 1-процентный рост, а предполагаемый уровень бедности поднимется до 12,5%, вместо 12%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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