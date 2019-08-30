Глава ЦИК РФ назвала безбедным «путинское поколение» и пообещала изменить муниципальный фильтр

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью Associated Press назвала выросшее при президенте РФ Владимире Путине поколение молодым и безбедным, и заявила, что избирком внесет поправки в законодательство для упрощения муниципального фильтра.

Выборы в Мосгордуму-2019 показали слабые места российского законодательства, а сама избирательная система устарела, констатировала глава ЦИК, подчеркнув, что эти недостатки надо устранить.

По словам Памфиловой, в ситуации с выборами в Московскую городскую думу как гражданин она «хотела разрешить как можно более широкую конкуренцию, чтобы все зарегистрировались», однако «необходимо придерживаться закона».

Журналисты поинтересовались, позволили бы новые правила пройти регистрацию кандидатам от несистемной оппозиции, которые не смогли опротестовать отказы даже через суд. На это Памфилова заявила, что оппозиционные политики допустили слишком много ошибок, а закон един для всех, передает РБК со ссылкой на АР.

В частности, по словам главы ЦИК, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь не заполнила бланк с информацией об имуществе за границей. Сама Соболь сообщила Associated Press, что такого имущества у нее нет, поэтому она оставила бланк пустым.

Прокомментировала Памфилова и протестные акции, которые продолжаются в Москве с середины июля. По ее словам, оппозиция манипулировала своими сторонниками, но вышедшие на улицы люди действительно были недовольны существующим положением дел.

«Люди просят большего. Это молодое, безбедное поколение, которое выросло при Путине, и мы должны помнить об этом и понимать, что этому поколению нужно найти свое место здесь, в России. Им нужна социальная мобильность», – считает Памфилова.

Напомним, акции протеста начались в Москве в середине июля после того, как стало известно об отказах в регистрации кандидатам от несистемной оппозиции. Несколько митингов мэрия столицы объявила несогласованными, силовики провели жесткие задержания в центре Москвы. По итогам акции 27 июля СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках – под арест попало уже 13 фигурантов. Дело не закрыто, невзирая на позицию Совета по правам человека при президенте РФ, который официально заявил об отсутствии признаков массовых беспорядков в происходившем 27 июля.

Опротестовать отказ в регистрации в Мосгоризбиркоме и суде из всех кандидатов от оппозиции удалось только члену федерального политбюро партии «Яблоко» Сергею Митрохину (43 округ). Несколько оппозиционных незарегистрированных кандидатов находятся под административными арестами с конца июля – в частности, в спецприемниках отбывают сроки наказания Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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