В Москве двое детей получили переломы в парке, упав с тарзанки: подрядчик – в процессе ликвидации

В Делегатском парке в Москве пострадали двое детей. Мальчики 7 и 12 лет упали с тарзанки, одного из них в итоге увезли в морозовскую больницу, передает портал Life.

По информации телеканала «Москва 24», инцидент с 12-летним мальчиком произошел 1 сентября в парке недалеко от аттракциона «Нептун». Врачи скорой помощи прибыли на место через 8 минут, ребенка в состоянии средней степени тяжести доставили в Морозовскую больницу. По информации СМИ, оба мальчика получили переломы предплечья, у семилетнего ребенка также сломан нос.

Парк открылся после благоустроительных работ в конце 2017 года, и уже ближайшим летом собрал массу восторженных отзывов родителей. Правда, в одним из них говорилось, что еще в августе прошлого года одна из тарзанок была сломана: «Пожалуй, сквер с лучшей детской площадкой в Москве. Чего стоят две гигантские тарзанки и одна малая. Жаль только, что одна из больших тарзанок была уже оборвана. Надеюсь, что нужные люди не оставят это без внимания», – сообщил в отзывах в «2Гис» Петр О.

Тендер на комплексное благоустройство и озеленение парка на 39,4 млн рублей в 2017 году выиграло столичное ООО «Альфасервис». Судя по всему, уже в процессе работ информационный щит с ограждения парка почему-то исчез, о чем бдительные москвичи сообщили на портал «Москва – наш город». В итоге табличку с указанием игровых и спортивных зон парка, а также наименованием заказчика и подрядчика благоустройства вернули на место. Сейчас ООО «Альфасервис» находится в процессе ликвидации. Компания была образована в сентябре 2013 года и сумела выиграть 27 госконтрактов общей стоимостью почти в полмиллиарда рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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