Блогера Синицу отправили в колонию на пять лет за призывы похищать детей силовиков

Блогер Владислав Синица приговорен к пяти годам лишения свободы за призыв в соцсетях убивать и похищать детей силовиков. Такое решение сегодня принял Пресненский суд Москвы.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, мужчину обвинили по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет).

Следствие выяснило, что 31 июля Синица под именем «Макс Стеклов» опубликовал в твиттере пост с призывом к насильственным действиям в отношении детей силовиков. «Преступный умысел фигуранта был направлен на возбуждение вражды и ненависти ко всем сотрудникам правоохранительных органов и членам их семей», – отметили в СКР сообщении.

Сам Синица полагает, что его слова были вырваны из контекста, уточняет РИА «Новости». Судебное следствие по делу Синицы заняло один день, отмечает Lenta.ru. Были допрошены два свидетеля – росгвардейцы Андреев и Тарасов, которые расценили твит блогера как призыв похищать детей силовиков и как угрозу расправы. Материалы дела составили два тома. Прокурор просила для Синицы максимальный срок наказания – шесть лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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