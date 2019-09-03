В Москве «черные риелторы» пытались продать похищенную квартиру: ее хозяина силовики нашли мертвым

В Москве реальные сроки лишения свободы получили «черные риелторы», которые отняли у владельца квартиру и пытались ее продать. Сам хозяин к этому времени уже был похоронен в лесу в Рязанской области.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, за лишение жителя столицы квартиры и похищение у него паспорта Перовский районный суд вынес приговоры 57-летней москвичке Татьяне Орловой и 22-летней уроженке Иркутской области Ольге Тухватулиной. Приговор в законную силу еще не вступил, у женщин есть возможность его обжаловать.

Следователи и суд выяснили, что дамы «работали» вместе со своими подельниками – их уголовное дело выделено в отдельное производство. «Черные риелторы» нашли в столице квартиру на улице Академика Миллионщикова. Хозяином жилья был мужчина, который злоупотреблял спиртным. Женщины предложили ему сдать им квадратные метры на четыре месяца за 100 тысяч рублей, а самому владельцу предложили это время пожить в Рязанской области. На одной из последних встреч мужчине активно подливали алкоголь, и когда он потерял бдительность – Орлова забрала его паспорт.

Мужчину отвезли сначала на дачу родственников Орловой в Серебряно-Прудском районе Подмосковья, а потом отправились с ним в Рязанскую область. Но по дороге по неизвестной причине мужчина умер. «Черные риелторы», недолго думая, зарыли его труп в лесу у дороги в Михайловском районе Рязанской области.

Вернувшись в Москву, женщины подыскали человека, похожего на хозяина квартиры и в апреле 2018 года отправились с ним в МФЦ с договором дарения жилплощади Тухватулиной. В МФЦ они подали документы в Росреестр о регистрации права собственности женщины на недвижимость. Однако «черные риелторы» не смогли сразу составить документы без ошибок, и дело затянулось: им пришлось спешно изготовить и нести в МФЦ новый договор. В итоге Росреестр все же зарегистрировал переход права собственности на квартиру стоимостью 5,6 млн рублей.

Уже в мае, получив свидетельство собственности, преступники решили продать квартиру. Однако в их планы вмешались правоохранители: оказалось, что пока тянулась история с МФЦ, родственники хозяина жилья спохватились и подали заявление в полицию о его безвестном исчезновении. «Черные риелторы» были задержаны.

В итоге суд отправил за решетку Орлову на четыре года и один месяц, а Тухватулину – на четыре года ровно в исправительную колонию общего режима.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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