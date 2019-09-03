«Нет состава преступления»: Следственный комитет оправдал пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Следователи прекратили уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти его фигурантов, однако материалы все же направлены в МВД РФ: в действиях мужчин сотрудники ведомства усмотрели административные нарушения.

Следователи изучили материалы по уголовному делу о массовых беспорядках, которое было возбуждено по итогам акции 27 июля в Москве. Сотрудники СК пришли к выводу, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении этих фигурантов в СК изучили видеозаписи с камер наблюдения.

Меры пресечения всем пятерым отменены, однако следователи сочли, что административные правонарушения мужчины все же совершили. Поэтому все собранные материалы переданы в МВД.

Фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках остаются 8 человек. Расследование продолжается, подчеркнули в СК РФ.

Напомним, протестные акции в Москве начались в середине июля после отказа избиркомов регистрировать на выборах в Мосгордуму кандидатов от несистемной оппозиции. Несколько акций мэрия Москвы объявила несанкционированными. По итогам одной из них, прошедшей 27 июля, СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. При этом СПЧ при президенте РФ выступил с заявлением о том, что никаких признаков массовых беспорядков в происходившем в Москве в тот день не усматривается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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