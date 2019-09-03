Два фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве отправятся под домашний арест

Следственный комитет направил в суд ходатайство об изменении меры пресечения для двух фигурантах уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о Егоре Жукове и Сергее Фомине. Следователи решили перевести их под домашний арест, «учитывая их роль».

Ранее сегодня СКР прекратили уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти его фигурантов. Сотрудники ведомства пришли к выводу, что в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева нет состава преступления. Для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении этих фигурантов в СК изучили видеозаписи с камер наблюдения.

Меры пресечения всем пятерым отменены, однако следователи сочли, что административные правонарушения мужчины все же совершили. Поэтому все собранные материалы переданы в МВД.

Напомним, протестные акции в Москве начались в середине июля после отказа избиркомов регистрировать на выборах в Мосгордуму кандидатов от несистемной оппозиции. Несколько акций мэрия Москвы объявила несанкционированными. По итогам одной из них, прошедшей 27 июля, СК РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. При этом СПЧ при президенте РФ выступил с заявлением о том, что никаких признаков массовых беспорядков в происходившем в Москве в тот день не усматривается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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