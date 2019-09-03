Три года колонии: вынесен первый обвинительный приговор участнику протестной акции в Москве

Сегодня Тверской суд Москвы приговорил к трем колонии общего режима Ивана Подкопаева за нападение на сотрудников Росгвардии на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья).

Дело Подкопаева было рассмотрено в особом порядке – без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном. Процесс занял около одного часа. Подкопаев стал первым осужденным в связи с событиями в центре Москвы 27 июля, отмечает «Интерфас».

Согласно фабуле уголовного дела, «в ходе акции Подкопаев, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии». В результате двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медицинская помощь.

В суде Подкопаев заявил, что у него не было цели причинить вред сотрудникам правоохранительных органов. Защита попросила дать ему условный срок.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы назначены на 8 сентября). По итогам мероприятия были задержаны свыше тысячи человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). Первоначально было арестовано более десяти человек. Сегодня стало известно, что СКР не нашел состава преступления в действиях пяти подозреваемых.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.19

Два фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве отправятся под домашний арест. / Шестилетний мальчик в московском парке Москвы получил травмы из-за сломанной тарзанки. / «Нет состава преступления»: Следственный комитет оправдал пятерых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»