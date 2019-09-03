Москве оглашен еще один обвинительный приговор по делу «27 июля»

В Москве вынесен еще один обвинительный приговор участнику несанкционированной акции протеста 27 июля. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, Даниле Беглецу назначено 2 года в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, в ходе акции 27 июля Беглец применил насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа, обеспечивавшего охрану общественного порядка и безопасность. Он признал свою вину по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Кроме этого, как отмечают в СКР, началось судебное рассмотрение уголовных дел в отношении Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, обвиняемых по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), а также в отношении Константина Котова, которому инкриминируется ст. 212.1 УК РФ (« Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Напомним, ранее был оглашен приговор 22-летнему Ивану Подкопаеву, который 27 июля, скрыв лицо под балаклавой, распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии. В результате содеянного двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медицинская помощь. Первоначально он отрицал причастность к нападению, однако под напором «неопровержимых и подтверждённых экспертным путём доказательств», признал вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сегодня также за призыв в соцсетях убивать и похищать детей силовиков на 5 лет был осужден блогер Владислав Синица. По версии следствия, 31 июля он под именем «Макс Стеклов» опубликовал в твиттере пост с призывом к насильственным действиям в отношении детей силовиков.

Сам Синица полагает, что его слова были вырваны из контекста, уточняет РИА «Новости». Судебное следствие по делу Синицы заняло один день, отмечает Lenta.ru..

Как сообщал РИА «Новый День», 27 июля в центре Москвы в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы (выборы назначены на 8 сентября). По итогам мероприятия были задержаны свыше тысячи человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). Первоначально было арестовано более десяти человек. Сегодня стало известно, что СКР не нашел состава преступления в действиях пяти подозреваемых.

Москва, Мария Вяткина

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