«Дело 31 августа»: в Москве задержан глава Либертарианской партии и оппозиционный активист

В Москве задержано еще два участника несогласованной протестной акции 31 августа. По данным «ОВД-Инфо», это глава незарегистрированной Либертарианской партии России Сергей Бойко и оппозиционный активист Марк Гальперин.

Известно, что Бойко задержан по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Нарушение правил организации митинга»). Его доставили в ОВД «Троицкий». Гальперина задержали на выходе из дома. Ему вменяют участие в несанкционированной акции 31 августа.

Как уточняет «Интерфакс», Бойко задержан за репост видео юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь с призывом участвовать в несанкционированной акции 31 августа.

Ранее – вечером 2 сентября в Москве был задержан сотрудник ФБК Николай Ляскин, журналист Илья Азар и Любовь Соболь. В отношении них составлены протоколы о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 2, ч. 8 ст. 20.2 КоАП), которое прошло 31 августа.

Как сообщал «Новый День», ранее представители Либертарианской партии подали заявку на проведение 31 августа шествия против политических репрессий и за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Предполагалось, что демонстрация пройдет от Пушкинской площади до поспекта Академика Сахарова. Департамент региональной безопасности отказался согласовать эту акцию, но не предложил альтернативных площадок для ее проведения.

Организаторы митинга пожаловались на это решение в Тверской суд, который поддержал их позицию и обязал чиновников предложить альтернативный маршрут. Однако департамент региональной безопасности подал апелляцию в Мосгорсуд, заявив, что при отказе согласовать акцию они закон не нарушили, а Тверской суд вышел за пределы заявленных требований истца, которые просили не о предоставлении альтернативой площадки для мероприятия, а настаивали на конкретном маршруте.

Сегодня в Москве также оглашено три обвинительных приговора по несанкционированному митингу 27 июля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 03.09.19

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