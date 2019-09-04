Жесткое решение: Госдума требует отчета от посла США и запрета Deutsche Welle

Сегодня комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России решила вызвать для дачи пояснений посла США Джона Хантсмана и повторно пригласить руководство телерадиокомпании Deutsche Welle.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, члены комиссии предложение о приглашении в Госдуму Хартмана и представителей немецкого СМИ поддержали единогласно. Глава комиссии Василий Пискарев отметил, что посол США в РФ ранее выражал готовность прокомментировать ситуацию с публикацией в официальных аккаунтах посольства маршрута митинга оппозиции, который власти Москвы объявили несанкционированным. Дипломату было направлено письмо с приглашением, однако оно могло не дойти до посла из-за смены адреса.

Чтобы связаться с руководством Deutsche Welle, по словам Пискарева, будут задействованы межпарламентские связи на уровне депутатов Бундестага и других межпарламентских организаций. Ранее, как сообщал «Новый День», в Deutsche Welle официально заявили, что у представителей телерадиокомпании нет «правовой возможности» принять участие в заседании комиссии – Deutsche Welle подотчетна немецким властям, поскольку является субъектом публичного права ФРГ. Сегодня на заседании Пискарев заявил, что немецкое СМИ аккредитовано в РФ и обязано исполнять местные законы.

«О том, что шествия и митинги были не разрешены, московское бюро знало, потому есть вопросы, и надо на них ответить, вообще собирается ли работать в России «Немецкая волна» и собирается ли она соблюдать российское законодательство», – сообщил депутат, пригрозив, что комиссия будет требовать от МИД РФ лишения аккредитации Deutsche Welle, если СМИ не даст ответ на обвинения.

«Надеемся, что они придут, дадут пояснения, но формально за нами такое право (обратиться в МИД по поводу лишения аккредитации) остается», – заявил Пискарев. Он отметил, что у Deutsche Welle есть несколько недель на размышления и ответ.

При этом, как отметил глава комиссии, итогом могут стать новые законодательные инициативы в защиту суверенитета России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.19

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