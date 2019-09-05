Мэрия Москвы запретила оппозиции митинговать после выборов

Власти Москвы запретили митинг оппозиции 14 сентября, который организаторы намеревались провести на проспекте Сахарова. В ответе на уведомление чиновники сослались на некие «культурно-просветительские и социально-значимые массовые мероприятия», которые именно в этот день будут проходить на заявленном месте.

Как отметила в «Фейсбуке» глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, в качестве альтернативного места мэрия Москвы предложила оппозиции улицу Перерву в районе Люблино.

«Один из прежних отказов мэрия в суде мотивировала тем, что, раз на проспекте Сахарова нужно перекрывать движение транспорта, то это создает «помехи транспортной инфраструктуре», а значит, проспект в принципе запрещен как место проведения любых митингов. Поэтому заявителям предоставлять альтернативные площадки не нужно, – рассказала Вихарева. – В новом отказе эта позиция внезапно изменилась. Оказывается, на проспекте Сахарова можно проводить разные «массовые мероприятия», но просто не нам».

Как сообщал «Новый День», оппозиция подала уведомление о проведении митинга после выборов в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. Акцию планировалось посвятить соблюдению прав человека и протесту против политического преследования, участвовать в ней, по мнению организаторов, могли бы до 100 тысяч человек.

Массовые протесты в Москве начались в середине июля, поводом стали отказы ОИК регистрировать на выборах в столичный парламент кандидатов от оппозиции. Несколько акций мэрия Москвы объявила несанкционированными, по данным «ОВД-Инфо», задержано было больше 2 тысяч человек, в том числе незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму от несистемной оппозиции. Суды продолжают выдавать им решения об арестах. По итогам акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках – несмотря на то, что по заключение СПЧ при президенте РФ, никаких признаков массовых беспорядков в тот день в Москве не наблюдалось.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.19

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