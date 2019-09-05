Экс-министру Абызову добавили третье уголовное дело

Экс-министр Михаил Абызов стал фигурантом третьего уголовного дела. Теперь бывшего федерального чиновника обвиняют в легализации средств, полученных преступным путем. Речь идет о сумме примерно в 30 млрд рублей, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что новое уголовное дело Следственный комитет возбудил по статье 174.1 УК РФ. Информацию подтвердили адвокаты Абызова.

«Защита полагает, что, не сумев за пять месяцев доказать совершение Абызовым мошенничества и организации преступного сообщества, следствие возбуждает новые дела по надуманным основаниям, чтобы продолжить оказывать давление на суд с целью наложения арестов на имущество юридических лиц, якобы имеющих отношение к Абызову, а также продления ему срока содержания под стражей», – заявил агентству адвокат Александр Аснис.

По его мнению, следствие пытается таким образом удержать арест имущества по делу Абызова, при том, что из 19 постановлений об аресте судами отменено уже 9.

Первое уголовное дело в отношении Абызова СК России возбудил по статьям «организация преступного сообщества» и «особо крупное мошенничество». Экс-чиновник был арестован в конце марта.

О втором уголовном деле стало известно в конце августа, его возбудили по статье о незаконном предпринимательстве. Следователи полагают, что в результате счета компании, бенефициаром которой является Абызов, пополнились примерно на 32 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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