Путин: Протесты помогают «встряхнуть власть», но молодежи – лучше заняться улучшением демографии

Президент РФ Владимир Путин посоветовал молодежи заняться улучшением демографической ситуации вместо участия в митингах, и заявил, что ко всем участникам акций следует относиться одинаково, в рамках закона, не делая скидки на их юный возраст. «В рамках закона – ко всем одинаково», – подчеркнул глава государства на Восточном экономическом форуме.

При этом президент РФ признал за гражданами право на протест и пояснил, что такие акции помогают «встряхнуть власть». «Иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает ее в нужном направлении с тем, чтобы она эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы», – цитирует Путина агентство ТАСС. При этом, отметил глава государства, участники митингов должны «действовать в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными, групповыми интересами, а интересами страны и людей», причем строго в рамках закона.

Молодежи Владимир Путин порекомендовал тратить свою энергию не на акции протеста, а на более созидательные процессы. «Скажем, у нас в Чечне или в Дагестане (...) рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию», – пошутил Путин, отметив при этом, что молодежь, независимо от политических взглядов, принесет пользу стране.

«Я убежден, что это люди, которые главным образом настроенные позитивно на то, чтобы страна развивалась, желающие внести свой вклад в ее развитие, – сказал он. – Вопрос только в том, чтобы они нашли свое место в жизни».

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.19

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